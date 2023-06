Les Evêques du Sénégal ont clôturé hier leur deuxième Session Ordinaire de l'Année Pastorale 2022-2023, tenue du 29 mai au 02 juin 2023 au Foyer de Charité du Cap des Biches. Les hommes d’église se disent très préoccupés par le climat social et politique qui prévaut actuellement dans notre pays.

La célébration de la 135ème édition du Pèlerinage de Popenguine a eu pour thème : "Comment m'est-il donné que vienne jusqu'à moi la mère de mon Seigneur ?" (Lc 1, 43). Lors des échanges, les hommes religieux ont exprimé leurs préoccupations sur la situation actuelle du pays. "Les Évêques sont très préoccupés par le climat social et politique qui prévaut actuellement dans notre pays, plus particulièrement avec les événements que nous vivons depuis hier. Ils déplorent les nombreuses victimes humaines ainsi que tous les actes de destruction des biens publics et privés, dans un climat de peur et d'insécurité", lit-on dans un communiqué parvenu à "EnQuête".

Dans le même ordre d’idées, rapporte la note, ils alertent tous les concitoyens sur les dangers de la division et de la violence. Et rappellent également à tous le devoir de construire et de développer notre pays, ensemble, dans la paix, la loyauté et le respect mutuel. C’est pourquoi, ils en appellent "à la raison, à la retenue et à la responsabilité. Les Evêques disent 'non à la violence ! Oui à la Paix' pour le présent et l'avenir de notre Nation.

Ainsi, ‘’ils invitent tous les acteurs de la politique, du social, de l'économie, ainsi que les guides religieux, à mettre en avant l'intérêt général, à promouvoir la justice, la vérité, la paix et l'équité sociale, dans leurs propos comme dans leurs actes". Car, poursuivent-ils, la Constitution de notre Pays garantit à tous la liberté d'expression. C'est pourquoi, ils rappellent toutefois le devoir d'une prise de parole vraie, respectueuse, responsable et constructive.

"Aux jeunes de notre Pays, forces vives de notre Nation, les Evêques adressent un message d'espoir, pour qu'ils ne cèdent pas au désespoir, ni à la manipulation, au point de brûler, saccager et détruire les biens appartenant à autrui et à la communauté. Ils les invitent, ainsi que tous les concitoyens, à un retour aux valeurs, notamment au respect de la vie humaine, à la promotion du bien commun et de la paix", poursuit le document.

D'ailleurs, les Evêques convient tous leurs concitoyens au respect des Lois et Règlements, et des Institutions de la République qui garantissent notre vivre ensemble. Ils disent aussi constater que le climat préélectoral actuel alimente de vives tensions et différentes controverses dans notre pays. C'est la raison pour laquelle, "ils invitent tous les responsables politiques et leurs militants à privilégier le bien supérieur de notre Nation par rapport à des intérêts partisans ou à des ambitions personnelles".

Par ailleurs, à la fin de leur Session, les Évêques ont prié pour un bon hivernage, avec des pluies bienfaisantes et de bonnes récoltes. Ils ont également exhorté au travail de la terre et invitent les autorités étatiques à une bonne préparation de la campagne agricole, en vue de travailler à l'autosuffisance alimentaire. En outre, ils invitent tous les concitoyens à profiter de la saison des pluies pour planter des arbres, afin de lutter contre la désertification et de protéger notre environnement.

Par la même occasion, les Evêques ont remercié le Chef de l'État pour le soutien apporté à la réussite du Pèlerinage. Ils lui renouvellent leur profonde gratitude pour les travaux du nouveau Sanctuaire marial de Popenguine et ceux des Sanctuaires diocésains, dans le cadre du Programme Spécial Présidentiel de Modernisation des Sites et Cités religieux.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)