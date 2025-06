Un panel sur le thème ‘’L’immobilier, un secteur d’avenir : quel métier est fait pour vous ?’’ a été organisé lors de la Batiboom Expérience, événement tenu ce week-end à Dakar.

‘’Je dis aux jeunes que l'immobilier, ce n'est pas élitiste. Tout le monde peut y avoir accès. Et aujourd'hui, les nouvelles générations doivent s'investir dans ce milieu’’, a déclaré l'artiste et entrepreneur Ngongo D, lors d’un panel dédié aux jeunes, dans le cadre de la Batiboom Expérience, événement visant à mettre en lumière les opportunités de ce secteur.

Cet artiste musicien de Dara J Family accompagne les projets de Batiboom en tant qu’ambassadeur. ‘’Nous avons fait des tournées partout dans le monde. On voit comment les grandes villes sont construites. Parfois, nous aussi, nous rêvons de voir nos villes et nos quartiers se transformer positivement’’, a-t-il souligné.

‘’L'immobilier, un secteur d’avenir : quel métier est fait pour vous ?’’ a structuré les échanges du panel. Les intervenants ont présenté les différents métiers de leurs domaines et prodigué des conseils aux jeunes.

Fondatrice de Kelali Facilities, Vanessa Doléance est Facility Manager. Le Facility Management consiste à coordonner l'ensemble des métiers liés à l'entretien et à l'exploitation immobilière. Dans ce secteur comme ailleurs, la polyvalence est essentielle, mais la pratique reste primordiale. ‘’J'ai recruté des ingénieurs. Je me souviens qu’en lisant leurs dossiers, je me disais : ‘La théorie, c’est terminé. Ici, on est sur le terrain.’ Et cela, il faut l’intégrer’’. Pour Mme Doléance, ‘’sans stage, on n’apprend pas’’. L'expérience prime sur le diplôme : ‘’Je prône l'alternance dès le bac. Si cela ne tenait qu’à moi, on arrêterait la théorie pour entrer directement dans la pratique. Même un médecin devrait commencer par faire des piqûres immédiatement. Seule l’expérience forge ce que vous deviendrez. Un doctorat reste vain sans pratique : on ne comprend pas et on ne se fait pas comprendre. Les jeunes devront être très adaptables et en évolution perpétuelle’’.

La fondatrice de Kelali Facilities insiste sur l’adaptabilité dans un monde en mutation. ‘’Nous qui avons commencé il y a 20 ans, savions que nous changerions plusieurs fois de métier. Cette nouvelle génération en changera encore davantage. Aujourd’hui, les jeunes doivent accepter une évolution permanente. J’ai exercé un métier dix ans sans chercher de promotion immédiate, mais désormais, les transformations sont constantes’’.

Alioune Badara, cofondateur de Codis Ingénierie (spécialisée en ingénierie conseil, construction et promotion), abonde dans ce sens. Il souligne la nécessité de maîtriser son domaine avant de diversifier ses compétences. ‘’Acquérez une expertise. On vous recrutera et valorisera si vous maîtrisez un domaine. C’est crucial, bien que souvent négligé’’. Il rappelle que la formation et l’information sont accessibles à domicile.

Le promoteur Bouna Diouf, DG de Fulser Properties, conseille aux aspirants promoteurs de ‘’choisir une branche de l’immobilier, de la maîtriser et le reste suivra naturellement’’.

Boubou Niang, DG de Fondasol Sénégal, a expliqué la géotechnique, domaine multidisciplinaire. ‘’On devient technicien de laboratoire avec un bac+2, voire moins, grâce à une solide formation. Nos stages permettent de former des techniciens compétents en deux ou trois ans’’.

Sur les rémunérations, il précise : ‘’Comparés aux autres métiers du BTP, nos techniciens sont bien au-dessus de la moyenne.’’ Pour les ingénieurs géotechniciens (bac+4 requis), ‘’la rigueur scientifique est vitale. Les effondrements récents au Sénégal en attestent : une erreur de calcul a des conséquences dramatiques. Ce métier exige précision et pratique’’.

Aminata Ndiaye de Studio Atlantique, photographe spécialisée en immobilier, partage son parcours : ‘’J’ai créé la première agence de photo dédiée à l’immobilier. Nous mettons en valeur les biens par la photographie et la vidéo, après l’intervention des techniciens, pour valoriser le portefeuille des agences et des particuliers.’’

Mame Kankou Traoré Mboup, initiatrice de l’événement, explique sa démarche : ‘’Il s’agit de valoriser le secteur et de favoriser la rencontre entre investisseurs, promoteurs et acquéreurs.’’ Sur le choix du thème, elle ajoute : ‘’Nous sommes dans la transmission. Notre équipe jeune sait ce dont la jeunesse a besoin. Beaucoup s’intéressent à l’immobilier sans connaître les métiers supports au-delà des techniques.’’

La fondatrice de Batiboom envisage de pérenniser l’événement : ‘’Nous en ferons un rendez-vous annuel itinérant, y compris à l’étranger, pour rencontrer la diaspora et expliquer comment réussir un projet immobilier au Sénégal.’’

BABACAR SY SEYE