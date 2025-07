ResilientRemit, une initiative dotée de 4,26 millions d'euros (soit plus de 2 milliards F CFA), a été officiellement lancée lors de la 4e Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4) à Séville, en Espagne. Ce projet, cofinancé par l'Union européenne (UE) et mis en œuvre par le Fonds international de développement agricole (Fida), cible des milliers de familles rurales au Honduras, au Sénégal et au Pakistan, en les dotant d'outils pour s'adapter au changement climatique et résister aux chocs climatiques croissants. L’initiative vise à réduire les coûts des transferts de fonds et à accroître l’éducation financière et l’inclusion numérique, notamment pour les femmes et les jeunes ruraux. ‘’Les transferts de fonds représentent plus de 10 % du PIB du Sénégal’’.

Dans le cadre de cette initiative, des milliers de familles rurales du Honduras, du Sénégal et du Pakistan recevront une aide pour s'adapter aux changements climatiques et renforcer leur résilience face aux chocs météorologiques. Le projet ResilientRemit vise à mettre plus facilement à profit les envois de fonds des migrants et les investissements des diasporas, en donnant accès à l’épargne, au crédit, à l’assurance et à d’autres services financiers afin de mener des actions renforçant la résilience climatique des communautés rurales.

Présentée à la 4e Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4) à Séville, en Espagne, ‘’cette initiative mondiale décuplera l'impact positif des envois de fonds – l'une des formes de financement extérieur les plus stables et efficaces dans les pays en développement, et première source financière dans les pays à revenu faible ou intermédiaire – sur le développement’’.

Le commissaire européen aux partenariats internationaux, Jozef Síkela, a déclaré : ‘’Pour des millions de ménages, les envois de fonds sont devenus une part essentielle de leur budget. Les aider à mieux en tirer parti constitue un élément clé de l'approche globale de l'UE en matière de migration régulière. ResilientRemit favorisera l'inclusion financière et la résilience climatique dans les zones rurales, tout en soutenant l'éducation financière, l'innovation et la numérisation des services d’envois de fonds.’’

‘’Associés à des services financiers adaptés, les envois de fonds permettent aux familles bénéficiaires d'investir, de s'adapter aux risques climatiques et de renforcer leur résilience’’, a expliqué Alvaro Lario, président du Fida. ‘’L’investissement lancé aujourd'hui marque une nouvelle étape vers un paradigme innovant de financement du développement. Mis en œuvre à grande échelle, il pourrait mobiliser des milliards pour consolider la résilience et l'adaptation climatique des zones rurales’’.

Soutenir les migrants qui souhaitent investir dans leur pays

L'initiative réduira le coût des envois de fonds et améliorera l'accès aux services financiers pour leurs bénéficiaires, particulièrement dans les zones rurales mal desservies. ResilientRemit favorisera l'alphabétisation numérique et l'inclusion, en ciblant prioritairement les femmes et les jeunes des communautés de migrants, afin de renforcer leur capacité à gérer les envois de fonds et les risques climatiques. Le projet permettra également aux diasporas souhaitant investir dans leur pays d'origine de créer des emplois et d’apporter une valeur ajoutée locale.

D'après l'UE, les envois de fonds et les investissements des diasporas constituent des leviers essentiels pour soutenir le développement dans des secteurs comme l'énergie, les transports, le numérique et les systèmes agroalimentaires. ‘’L'UE soutient les actions réduisant les coûts des envois de fonds, améliorant les connaissances financières et facilitant l'accès aux services financiers – particulièrement pour les femmes et les groupes défavorisés – afin que les bénéficiaires en tirent un meilleur parti’’.

Les envois de fonds représentent 10 % du PIB du Sénégal

Selon l'UE, les envois de fonds vers les pays à revenu intermédiaire inférieur ont atteint 685 milliards USD en 2024, dépassant ainsi l'investissement étranger direct et triplant le montant de l'aide publique au développement. Cumulés, ces flux devraient s'élever à 4 100 milliards USD, d'ici 2030, devenant un pilier central de l'architecture mondiale du financement du développement.

Pour 76 pays, les envois de fonds représentent une ligne de vie financière indispensable. Dans 30 d'entre eux – dont le Sénégal et le Pakistan – ils excèdent 10 % du PIB. ‘’Une part conséquente de ces fonds va aux foyers ruraux, les plus durement touchés par la pauvreté, l'insécurité alimentaire et la vulnérabilité climatique’’.

Alors que la contribution du secteur public au financement du développement continue de décroître, les envois de fonds et les capitaux des diasporas s'imposent comme des moteurs indispensables de résilience, de croissance inclusive et de développement durable.

Selon le Fida, atteindre l'objectif mondial de réduire les coûts de transaction à 3 % d'ici 2030 permettrait aux familles migrantes d'économiser jusqu'à 18 milliards USD annuellement.

F. BAKARY CAMARA