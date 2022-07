El Modou Ndao, tête de liste de la coalition Bunt-Bi (opposition) dans le département de Kaffrine (Centre), promet de défendre les enfants et les jeunes femmes, s’il est élu député dimanche. ’’Les abandons scolaires sont très fréquents à Kaffrine et nous allons faire en sorte que la protection de l’enfance soit au cœur de notre combat à l’Assemblée nationale’’, a-t-il dit dans un entretien accordé à l’APS. Pour lui, la protection des femmes et des enfants doit être ‘’une priorité’’, faisant ainsi référence aux nombreuses violences qu’ils subissent. ‘’Nous allons combattre ce phénomène, que cela soit les mariages ou grossesses précoces et qui sont la cause des nombreux abandons scolaires dans la région de Kaffrine’’, a-t-il promis.

‘’Le refus de paternité est également un phénomène récurent que l’on posera sur la table de l’Assemblée nationale’’ a-t-il ajouté, jugeant un tel acte ‘’inadmissible et irresponsable’’. El Modou Ndao a en outre abordé la question des infrastructures qui reste, selon lui, ‘’une autre question prioritaire à Kaffrine, même si l’on ne peut pas nier les réalisations du président Macky Sall’’. Il a dit qu’il s’agira, une fois à l’Assemblée nationale, de revoir la hausse les budgets concernant les infrastructures routières et allouer une part importante au département de Kaffrine.

...Le candidat à la députation ne compte pas s’en arrêter là. Ndao, diplômé en informatique et réseaux, veut aussi faire de la loi d’orientation sociale une réalité dans sa région. ’’Les personnes vivant avec un handicap continuent à être lésées dans ce pays et la région de Kaffrine n’est pas en reste. C’est la raison pour laquelle, une fois devant l’hémicycle, nous porterons le plaidoyer’’, a assuré El Modou Ndao.

Investi en politique depuis les années 2006, le jeune informaticien est également très engagé sur la question de l’employabilité des jeunes. Il a été secrétaire général de la Coordination communale de la Jeunesse socialiste avant de travailler à la mairie de Kaffrine dans la gestion de l’archivage et de l’informatisation de l’état civil.

En 2019, il décide de démissionner de la mairie et crée un cabinet pour aider les jeunes bacheliers à s’orienter dans les universités du Sénégal et encadrer les étudiants pour leurs inscriptions, mais aussi de former les jeunes dans le domaine de l’utilisation de l’outil informatique. ’’Je me suis tellement investi pour les jeunes et les étudiants que j’ai décidé de créer un centre de formation à Kaffrine et qui a jusque-là formé 300 étudiants dans le domaine de la gestion et de la santé’’, a expliqué le candidat de Bunt-Bi. El Modou Ndao a aussi été président de la Commission projet et insertion au Conseil régional de la jeunesse et président de la commission des finances dans le mouvement Navetane. ’’C’est donc fort de ce parcours que les populations, mais surtout les jeunes m’ont choisi pour diriger la liste départementale de la coalition Bunt-Bi’’, a-t-il expliqué.