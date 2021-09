Cojer Golf-Sud 

Après que l'APR a gagné toutes les joutes électorales depuis sa création dans la commune de Golf-Sud, la Cojer appelle à l'unité pour gagner les élections locales de janvier prochain. Hier, lors d'un point de presse, le président de la commission formation de la Cojer a soutenu que l'heure est à la concentration et à la discipline pour une éclatante victoire. Selon Christian Kanfodi, ils ont été de tous les combats et livrés des batailles acharnées pour le parti. Ils comptent battre campagne pour le compte du ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall.

"La Cojer, dans son choix, s'inscrit dans la logique de légitimité, d'authenticité et de compétence. Monsieur le Président de l'APR, le choix de Néné Fatoumata Tall est doublement légitime, car cette dernière est une authentique de l'Alliance pour la République, parti que vous avez fondé et que vous n'aimeriez certainement pas voir disparaitre au lendemain des élections locales. Ensuite, elle incarne le leadership de la jeunesse, cette jeunesse sur qui vous fondez beaucoup d'espoir’’, dit-il.

...Ainsi, ‘’ne pas miser sur elle serait la cause d’une déception inqualifiable des militants et, au-delà, des différentes couches de la population apolitique qui ont fini de jeter leur dévolu sur elle. Vous aviez dit, au lendemain de votre réélection, que ce second mandat serait celui de la jeunesse. Alors ne pas investir votre ministre de la Jeunesse qui remplit les critères de loyauté et de légitimité historique serait un message négatif que vous enverrez à votre jeunesse, surtout celle de votre parti.

Partant de ces critères de choix, nous nous engageons à soutenir, sans réserve, ni état d'âme sa candidature, qui reste le meilleur profil, vu son cheminement avec le parti, mais aussi sa présence sur le terrain et sa proximité avec les populations. Ce choix de la jeunesse légitime de Golf-Sud est irréversible et définitif", a soutenu M. Kanfodi. En outre, il a lancé un appel à l'endroit du coordinateur départemental de Guédiawaye, en la personne d'Aliou Sall, pour qu'il rappelle à l'ordre le coordinateur communal qui agit à son nom sans consulter la base.