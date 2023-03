Cojer Guédiawaye 

"Ousmane Sonko est le seul responsable de toute cette gabegie sociale renforcée par une défiance de nos autorités sous le silence hypocrite et partisan d’une certaine société civile. Ces actions entachent les fondements de notre Nation et écornent le visage de notre démocratie tant chantée en Afrique. Le Sénégal souffre de partout, du bas-ventre, sa respiration démocratique est en apnée profonde face aux fossoyeurs et aux esprits tordus qui jalonnent sa marche voulant la faire reculer par la peur et la manipulation, le déni et le comportement abject de certains acteurs. Car, comment accepter qu’une moribonde opposition au patriotisme de façade cherche à imposer coûte que coûte un rapport de force qui débouchera inévitablement à sa perte ?".

Cette déclaration est de la porte-parole de la Cojer de Guédiawaye. Ndèye Binta Diène se demande comment une société civile peut rester muette ‘’quand le leader du Pastef défie la Nation tout entière, menace et injurie les institutions politiques et religieuses, et se mettre en branle pour le défendre quand l’État de droit s’exerce sur lui et sa cohorte de parvenus.

Comment peut-on diffamer un citoyen sans preuve et chercher à ameuter sa horde de loups assoiffés de sang tout simplement parce que se sachant dos au mur? "Un acteur politique ayant une ambition présidentielle décide comme bon lui semble de récuser les juges, défier nos forces de défense et de sécurité, jouer à la victimisation à outrance, diffame gratuitement d’autres citoyens et pour finir, faire le malade en bon acteur d’un film hollywoodien au vu et au su de tous. Depuis toujours, ce dernier ne fait que tourner en bourrique les populations avec une manipulation sans pareil doublée d’arrogance. De tels comportements rendent craintive de sa réelle aptitude à diriger ce pays. Il n’en est tout simplement pas digne.

Qu’il sache que rien ni personne ne va le soustraire de ce procès, car la finalité, ce n’est pas seulement qu’il soit sanctionné juridiquement, mais que ce procès serve d’exemple à montrer à l’opinion la réelle nature de l’homme. Conscient de la situation économique du Sénégal avec l’exploitation imminente du pétrole et du gaz, notre pays demeure une convoitise de certains lobbies animés par une déstabilisation des institutions de la République. Chères populations, nous devons notre héritage commun de Nation libre, unie dans sa diversité, paisible et stable dans un monde constamment percuté par la violence et l’antagonisme, jusqu’à nos frontières.

Chacun de nous est le légataire de cet héritage", a indiqué Mme Diène. Avant d'ajouter : "En conséquence, nous avons la responsabilité individuelle et collective de surmonter nos différences afin de cultiver notre vivre-ensemble et le préserver des périls qui font le malheur des peuples. Nul ne doit s’imaginer plus grand ou plus fort que cette Nation qui nous abrite tous. Nous sommes parce que le Sénégal est. L’État est là, garant de notre liberté, debout à travers ses piliers fondamentaux que sont nos forces de défense et de sécurité pour assurer la défense de la République, des institutions et de tous les citoyens afin que de leur rêve, naisse le cauchemar qui les engloutira à jamais dans les abysses de la déchéance. Nous jeunesse républicaine de Guédiawaye apportons notre soutien à nos institutions pour que jaillisse la vérité. La Cojer/Guédiawaye se dressera comme bouclier derrière notre camarade et frère le ministre Mame Mbaye Niang pour restaurer son honneur."