Pour la commémoration de la fête de Tabaski, l’ambassade d’Israël à Dakar a fait, hier, un don de moutons à 63 familles sénégalaises nécessiteuses.

Comme chaque année, l’ambassade d’Israël au Sénégal a offert, hier, des moutons aux familles sénégalaises qui sont dans le besoin. ‘’Cette année, nous avons 63 familles bénéficiaires. Cet appui aux personnes démunies renforce notre foi et vivifie aussi le dialogue judéo-musulman. Comme vous le savez, la Tabaski ou l’Aid El Fitr commémore la foi et le sacrifice du prophète Abraham, ancêtre des juifs, chrétiens et musulmans’’, informe l’ambassadeur d’Israël à Dakar, Roï Rosenblit.

Ces trois dernières années, le diplomatique israélien relève que la coopération israélo-sénégalaise s’est ‘’beaucoup renforcée’’ sur le plan humanitaire, le renforcement de capacités et la sécurité. ‘’Nous avons déployé nos ailes partout au Sénégal. Nous sommes allés à la rencontre des populations de Ziguinchor, de Tambacounda, de Kédougou, de Thiès et de Mbour… Saint-Louis et le Nord ont été programmés, mais la Covid a plombé le voyage. Nous avons accompagné les populations sénégalaises durant la Covid. Nous avons appuyé les populations vulnérables de la banlieue de Dakar en matériel de protection, masques, alcogel, produits hygiéniques pour mieux respecter les mesures barrières. Nous avons distribué des vivres aux orphelinats et à la Maison d’arrêt pour femmes de Liberté 6’’, dit M. Rosenblit.

D’après l’ambassadeur, du matériel médical a été aussi offert aux districts sanitaires de Tambacounda et de Kédougou, pour une ‘’meilleure prise en charge’’ médicale. Des fournitures scolaires afin de ‘’soulager’’ les familles, mais aussi de les maintenir à l’école dans le Sud-Est où beaucoup abandonnent les classes par manque de moyens.

‘’D’anciens boursiers de Mashav au Sénégal et en Gambie ont reçu des financements pour la relance économique de leurs petites et moyennes entreprises impactées par la Covid-19. Plus d’une centaine de jeunes ont acquis des connaissances dans l’entreprenariat et l’innovation numérique, à travers nos programmes ‘Agents of Change’, ‘Liensi’ et ‘Israël-Sénégal Innovation’... De grands pas ont été notés dans la coopération sécuritaire… Le meilleur est devant nous’’, ajoute-t-il.

Roï Rosenblit a également saisi cette occasion pour annoncer qu’il ne lui reste que quelques semaines en Afrique. ‘’Je profite de cette tribune pour saluer la bonne coopération entre Israël et le Sénégal. Les relations entre Israël et le Sénégal, les relations entre Israël et la sous-région ouest-africaine sénégalaise se renforcent et se bonifient année après année. Bientôt, il y aura un nouvel ambassadeur d’Israël au Sénégal. Nous avons en Israël un nouveau président, Isaac Herzog, et un nouveau Premier ministre, Naftali Bennet ; je prie pour que toutes ces nouveautés profitent à nos relations. Pourquoi pas l’ouverture d’une ambassade du Sénégal à Jérusalem et la visite du président Macky Sall en Israël pour mieux booster les relations économiques entre Israël et le Sénégal ?’’, se réjouit l’ambassadeur israélien.

MARIAMA DIEME