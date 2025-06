L’Enquête nationale sur l’emploi au Sénégal (ENES) du premier trimestre 2025 a été rendue publique par l’ANSD. Elle révèle que pour cette période, le taux de chômage (élargi) a atteint 21,7 %, en baisse de 1,5 point de pourcentage par rapport à la même période en 2024 (23,2 %). Au sens strict du BIT, il s'établit à 4,9 % pour le trimestre étudié.

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) réalise, à fréquence trimestrielle, l’Enquête nationale sur l’emploi au Sénégal (ENES). Une note de synthèse est produite chaque trimestre. Celle-ci présente la structure et l’évolution, en rythme trimestriel et en glissement annuel, des indicateurs clés du marché du travail. La présente note concerne le premier trimestre 2025.

Au sens du Bureau international du travail (BIT), les chômeurs comprennent les personnes en âge de travailler sans emploi, disponibles pour travailler sous deux semaines et ayant recherché un emploi durant les quatre semaines précédant l’enquête.

Toutefois, cette définition s’avère restrictive pour le Sénégal, où le marché du travail est peu structuré. Ainsi, les personnes sans emploi disponibles, mais ne recherchant pas activement un emploi pour des raisons indépendantes de leur volonté sont incluses dans le calcul du chômage élargi.

Pour le premier trimestre 2025, le taux de chômage (élargi) atteint 21,7 %. Au sens strict du BIT, il s’établit à 4,9 %. Le chômage élargi est nettement plus élevé chez les jeunes (27,0 %) que chez les adultes (16,0 %) et touche davantage les femmes, quel que soit le groupe d’âge.

Selon l’ANSD, pour ce trimestre, 3 644 ménages ont été tirés initialement, et 3 633 ont été effectivement enquêtés, soit un taux de couverture de 99,7 %. La population en âge de travailler (15 ans et plus) s’élève à 11 662 633 personnes, dont 5 136 024 hors de la main-d'œuvre et 6 526 633 dans la main-d'œuvre (population active). Pour cette dernière, on observe 43,8 % d'occupés, un taux de chômage de 21,7 %, 40,4 % en emploi, 5,6 % d'aides familiaux et 41,6 % en emploi salarié.

Au premier trimestre 2025, 56,0 % des personnes en âge de travailler (15 ans ou plus) ont participé au marché du travail. Le niveau d’activité est plus faible chez les jeunes (47,7 %) que chez les adultes (68,6 %). Les hommes affichent un taux de participation à la main-d’œuvre supérieur à celui des femmes, tant en milieu urbain (65,5 % contre 48,7 %) qu’en milieu rural (62,8 % contre 47,1 %), et ce pour toutes les tranches d’âge.

Par ailleurs, le niveau de participation est globalement plus élevé en milieu urbain (57,0 %) qu’en milieu rural (54,4 %). En glissement annuel, le taux d’activité a reculé de 2,5 points de pourcentage par rapport à la même période en 2024.

Taux d’emploi et emploi salarié

Au cours du trimestre étudié, le taux d’emploi (mesurant la part des personnes en emploi parmi celles en âge de travailler) s’établit à 40,4 %. Il progresse de 0,4 point de pourcentage par rapport au premier trimestre 2024 (40,0 %). Globalement, le niveau d’emploi est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural (45,6 % contre 32,5 %). Le taux d’emploi est également plus élevé chez les adultes (56,0 %) que chez les jeunes (30,4 %) et chez les hommes, quel que soit le groupe d’âge.

Concernant l’emploi salarié, sa part dans le total des emplois atteint 41,6 % au premier trimestre 2025. En glissement annuel, cette proportion augmente de 0,9 point de pourcentage par rapport à 2024 (40,7 %). Le taux d’emploi salarié est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, tant globalement (47,8 % contre 30,3 %) que par milieu (urbain : 54,6 % contre 36,3 % ; rural : 34,8 % contre 15,2 %). Cette tendance se confirme selon l’âge (adultes : 36,4 % contre 20,9 % ; jeunes : 59,8 % contre 44,6 %).

Contrairement au taux d’emploi, la proportion d’emplois salariés est plus élevée chez les jeunes (55,1 %) que chez les adultes (30,3 %). Par ailleurs, l’emploi salarié est davantage présent en milieu urbain (47,7 %) qu’en zone rurale (28,6 %).

Jeunes NEET (ni en emploi, ni en études, ni en formation)

Les jeunes NEET (Ni en emploi, ni en études, ni en formation) âgés de 15 à 24 ans représentent un tiers (33,5 %) de leur tranche d’âge au premier trimestre 2025. Ce taux est plus élevé en milieu rural (44,2 %) qu’en milieu urbain (25,9 %). Les femmes sont plus concernées (43,5 %) que les hommes (23,9 %). En glissement annuel, le taux de NEET recule de 0,9 point de pourcentage par rapport à 2024 (34,4 %).

Au premier trimestre 2025, la répartition de la population occupée montre une prédominance des travailleurs indépendants (51,7 %) sur les salariés (38,4 %). Les travailleurs familiaux représentent 7,5 %. Des disparités genrées sont notables : les femmes sont plus souvent indépendantes (61,6 % contre 46,1 % chez les hommes), tandis que les hommes sont plus salariés (44,8 % contre 27,3 %). Les travailleurs familiaux sont aussi plus nombreux chez les femmes (10,1 %) que chez les hommes (6,1 %).

Le secteur tertiaire regroupe 57,2 % des actifs occupés, suivi du secondaire (22,0 %) et du primaire (20,8 %). Dans le tertiaire, 43,9 % des occupés exercent dans le commerce et la réparation, soit 25,1 % de l’ensemble des actifs.

Ainsi, renseigne le rapport, la participation au marché du travail et le niveau d’emploi sont globalement plus élevés chez les hommes et en milieu urbain. Le chômage affecte davantage les femmes et les jeunes. La catégorie NEET est plus présente en milieu rural et chez les femmes. En glissement annuel, les principaux indicateurs montrent une baisse du taux d’activité, une progression du niveau d’emploi, un recul du chômage et de la proportion de NEET.

