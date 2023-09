Le Conseil municipal de la commune de Kaolack s’est réuni le vendredi 22 septembre 2023. L’ordre du jour a tourné autour de l’installation d’un nouveau conseiller, la présentation du plan stratégique de développement de Kaolack 2035, le vote de virement de crédits et le remplacement du deuxième adjoint au maire.

La présentation du plan stratégique de développement a été faite par le cabinet Groupe Performance, lors de la session municipale tenue à la salle de délibération Ibrahima Seydou Ndao. L’objectif est de faire de Kaolack une ville attrayante, intelligente, logistique et qui soutient le tourisme religieux.

Selon la première adjointe au maire Ndiaya Mbow, le but de l’élaboration du plan stratégique de développement de la commune de Kaolack est d’adopter une démarche participative. ‘’Le cabinet de renommée internationale qui développe ce plan performance est venu nous expliquer le premier draft qu’ils ont produit pour le développement, qui va même profiter à toute la région et le Sine-Saloum. Aujourd’hui, nous avons suivi la présentation à travers différents paramètres. Nous avons vu les réalisations de la mairie, les quatre axes qu’ils ont déclinés, 11 points, 33 chantiers, 85 projets qui sont des projets phares qui vont aider l’État du Sénégal, la commune et tous les services déconcentrés à pouvoir mener à bien le développement de la commune de Kaolack’’, a-t-elle dit à l’issue de la rencontre.

La collaboratrice du maire d’ajouter que les projets tournent autour de l’économie, puisque la commune de Kaolack a un grand potentiel dans l’agriculture et le tourisme religieux. ‘’Nous allons essayer de faire naitre beaucoup d’industries, de favoriser le secteur privé, faire de Kaolack une métropole agro-industrielle, moderne et accueillante. Le plan stratégique a été financé par des opérateurs privés qui sont conscients que le développement passera par le secteur privé’’.

Après présentation du plan, le maire Serigne Mboup a décidé de réunir une autre fois les services déconcentrés. Il prévoit une autre présentation avec le gouverneur, le préfet.

"L'autorisation d'achat de matériel roulant est accordée''

En outre, Serigne Mboup a profité de l’occasion pour souligner que l’État du Sénégal a autorisé par la lettre adressée à la présidence, l’achat de matériel roulant. ‘’Le montant était de 550 millions F CFA. Nous avons pris 390 millions pour refaire des routes, renforcer les tickets du percepteur, le matériel de bureau et diminuer de 30 000 000 F CFA sur le fonctionnement, deux autres millions pour les voyages et frais de mission. L’approbation a été faite sur l’engagement pris à Médina Baye’’, a renseigné l’homme d’affaires.

La première adjointe du maire, Ndiaya Mbow, soulignera que des frais de fonctionnement ont été prélevés pour renforcer des frais d’investissement, notamment la construction de bâtiments administratifs. ‘’Cela va nous permettre de faire de nouveaux investissements, comme le renforcement de la construction de chaussées et bien d’autres investissements qui vont favoriser le développement de Kaolack’’.

En outre, le conseiller municipal Mame Balla Mbacké a été installé comme deuxième adjoint au maire.