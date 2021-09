Commune Niandane

Le secrétaire national adjoint de la communication du parti AG/Jotna, la génération ‘’consciente’’ de Niandane, la jeunesse ‘’incorruptible’’ et toutes les forces vives de la commune appellent à être ‘’unis autour de l’essentiel’’ pour libérer leur localité des griffes de l’actuel maire sortant. ‘’Sa gestion catastrophique et nébuleuse n’a pas épargné Niandane.

Depuis presque une décennie à la tête de la municipalité et avec tous les moyens accordés par l’Etat du Sénégal, jusqu’aujourd’hui, la commune de Niandane n’a aucune réalisation qui fonctionne et qui booste l’économie niandanoise. Une absence totale de priorités est le credo d’El Hadj Malick Gaye, Maire de Niandane. L’agriculture, premier secteur d’activité de Niandane, peine à être le grand bonheur de ses populations, car jusque-là, aucune initiative de développement n’a été proposée par le maire de Niandane’’, affirme Khaly Sall, par ailleurs candidat aux élections locales.

...Pour le président d’AG/Jotna dans cette commune, la priorité de leur maire sortant devrait être la relance de ce secteur et tout autre domaine lié au développement de l’agriculture. Khaly Sall trouve qu’il leur faut des fils et des filles ‘’consciencieux’’ de Niandane à la mairie et au conseil départemental.

Des gens qui ‘’se battent tous les jours’’ pour que les jeunes retrouvent le plein-emploi, pour que leurs parents cultivateurs ‘’ne voient pas pourrir leurs récoltes et qu’ils aient des facilités d’échanges, de transformation et de commercialisation de leurs produits après chaque récolte, afin que les Niandanois puissent se soigner convenablement et qu’ils aient des lotissements appropriés et qu’ils soient enfin heureux de vivre dans le grand Niandane’’.