Le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf) a approuvé la date (du 9 janvier au 6 février 2022) de la Coupe d’Afrique des nations (Can) Cameroun-2021. Le Sénégal connaitra ses adversaires à la 33e édition de la Can, lors du tirage au sort qui sera effectué le 25 juin 2021.

L’équipe du Sénégal fait partie des 23 qualifiées pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (Can), Cameroun-2021. Les Lions connaitront leurs adversaires pour la 33e édition de la Can, lors du tirage au sort qui s’effectuera, selon un communiqué du service de la communication de la Confédération africaine de football (Caf) le 25 juin 2021. Le Comité exécutif, réuni en visioconférence mardi dernier, a ‘’approuvé à l’unanimité les dates proposées pour l’organisation du tournoi final de la Can Cameroun-2021, du 9 janvier au 6 février 2022’’.

Le Sénégal a terminé 1er du groupe I avec 14 pts, devant la Guinée-Bissau (2e, 9 pts). Les hommes de Cissé ont bouclé les éliminatoires avec deux matches nuls contre Eswatini (1-1) et le Congo (0-0). Sur les 24 équipes devant prendre part à la Can au Cameroun, 23 sont connues. Il s’agit de l’Algérie, tenant du titre, du Burkina Faso, du Cameroun, pays hôte, du Cap-Vert, des Comores, de l'Égypte, de la Guinée-Equatoriale, de l'Éthiopie, du Gabon, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire, du Malawi, du Mali, de la Mauritanie, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal, du Soudan, de la Tunisie et du Zimbabwe. Le dernier ticket pour la compétition se jouera entre la Sierra Leone et le Bénin, qui ne s'affronteront qu'en juin. Leur match décisif prévu mardi dernier n'a pas pu avoir lieu, en raison d'un désaccord sur des tests positifs au Covid-19 côté béninois. D’ailleurs, sur les polémiques nées au sujet des tests Covid-19 actuellement exigés lors des compétitions, le communiqué renseigne que ‘’les réflexions ont été entamées pour mettre en place - en collaboration avec l’OMS - des organes indépendants en charge d’effectuer les tests en vue des matches, ceci notamment dans la perspective de la Can Cameroun-2021’’.

Par ailleurs, le Comité exécutif de la Caf a abordé la question des infrastructures lors de sa dernière réunion. Constatant l’état de délabrement de bon nombre de pelouses ayant abrité les rencontres des éliminatoires de la Can-2021, la nouvelle équipe dirigeante du football africain veut en faire une question prioritaire. ‘’Le secrétaire général a informé le comité de l'état de dégradation de certaines infrastructures (stades et infrastructures d’accueil) qui n'offrent pas ou plus les garanties indispensables pour accueillir des compétitions de la Caf, notamment les matchs comptant pour la Coupe d'Afrique des nations’’.

Pour cela, informe la note, ‘’il a été convenu que l’amélioration des infrastructures devient l’une des priorités de la Caf et un plan détaillé sera présenté à court terme’’. Dans ce cadre, la Fédération internationale de football (Fifa) a annoncé en février 2020 un plan de construction de 54 stades en Afrique. Le président de la Fifa, Gianni Infantino, s’était engagé à verser un milliard de dollars (environ 558,5 milliards de francs CFA) ‘’pour que chaque pays africain puisse se doter d’un stade de classe internationale’’, dans le but d’accélérer le développement du football africain.

LOUIS GEORGES DIATTA