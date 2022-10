La République démocratique du Congo inquiète la communauté internationale. Hier, le président en exercice de l'Union africaine, le président Macky Sall et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ont exprimé, dans un communiqué conjoint, ‘’leur profonde préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire dans les provinces orientales de la République démocratique du Congo’’.

C’est pourquoi ils appellent toutes les parties à établir un cessez-le-feu immédiat, à respecter le droit international, la sécurité des civils et la stabilité aux frontières de tous les pays de la région. Les deux autorités ‘’exhortent, ainsi, toutes les parties prenantes à s'engager dans un dialogue constructif, dans le cadre du mécanisme existant, le Cadre de paix, de sécurité et de coopération de l'Union africaine pour la RDC et la région, et du Dialogue de paix inter-congolais de la Communauté d'Afrique de l'Est’’.

Les deux dirigeants africains fondent beaucoup d’espoir sur le 3e Dialogue de paix inter-congolais qui se tiendra à Nairobi, du 4 au 13 novembre 2022. Ils invitent les protagonistes à y participer de bonne foi et espèrent que la feuille de route de Luanda qui vise à normaliser les relations politiques entre la RDC et le Rwanda sera suivie et donnera des résultats probants.