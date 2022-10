École, protection civile, projet de loi des finances ; le président de la République a tracé, hier, la voie à ses ministres. À propos de ce qu’il appelle l’‘’École du futur’’, Macky Sall mise notamment sur l’informatisation des établissements scolaires, l’évaluation des programmes scolaires et l’orientation des élèves.

Pour une école plus performante, le président de la République a donné, hier en Conseil des ministres, des instructions fermes. Au regard des enjeux, il a engagé le gouvernement à changer de paradigme pour ‘’inventer l’École du futur’’. Aux élèves, il encourage surtout à être des ‘’citoyens exemplaires’’.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, cette ‘’École du futur’’ devra s’adosser sur certains principes, notamment le numérique, l’évaluation des programmes scolaires, l’orientation des élèves… ‘’À la faveur de l’émergence du «Numérique à l’école», le président de la République a invité le Premier ministre et les ministres impliqués à accentuer l’informatisation des établissements scolaires et à engager avec les collectivités territoriales un vaste programme de reconstruction et de réhabilitation des écoles qui devra intégrer l’amélioration de leur cadre de vie, avec pour objectif la réadaptation de l’architecture de nos écoles, collèges et lycées’’, lit-on dans le communiqué.

Dans la même veine, le chef de l’État invite les ministres en charge de l’Éducation et de la Formation professionnelle à veiller sans cesse à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves.

Selon Macky Sall, ‘’l’École du futur’’ doit travailler à atteindre 30 % des élèves dans la formation professionnelle. Pour ce faire, ‘’les programmes doivent mettre l’accent sur l’instruction civique, l’esprit scientifique, le développement technologique et numérique, le sport, mais également sur le renforcement des connaissances en matière d’histoire, de géographie et de culture’’.

Cartographie nationale des risques de catastrophe

Après l’école, le Conseil des ministres a abordé la lancinante question de la protection civile. À ce propos, il a décliné sa vision de la nouvelle protection civile. ‘’Le chef de l’État, informe le document, a exprimé sa volonté de donner un nouvel élan à la politique de protection civile, dont la mise en œuvre doit s’adosser à une stratégie résiliente et consensuelle, à un cadre juridique et institutionnel rénové et renforcé, à des ressources humaines bien formées, motivées et prêtes à servir et à agir avec anticipation et efficacité sur l’ensemble du territoire national’’.

Macky Sall a ainsi demandé au ministre de l’Intérieur et au ministre chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile de finaliser, dans les meilleurs délais, la Stratégie nationale de protection civile intégrant la transformation de la Direction de la Protection civile, afin d’assurer la prise en charge adéquate des risques et catastrophes signalés.

Invitant le gouvernement à dresser une cartographie nationale des risques de catastrophe et à disposer des plans de protection subséquents à mettre en œuvre, le chef de l’État a demandé au Premier ministre de préparer la tenue d’un Conseil interministériel de validation technique de la Stratégie nationale de protection civile avant fin novembre 2022. Il rappelle aussi ‘’l’urgence d’actualiser le recensement systématique, dans chaque région, département, commune et village, des habitations, sites et infrastructures à risque’’.

ADOPTION DU PROJET DE LOI DES FINANCES 2023

Un budget de 6 400 milliards F CFA

Le projet de budget projeté à plus de 6 400 milliards F CFA, couvert à 83 % par les ressources propres, pour un taux de croissance estimé à 10,1 % à la faveur du début d’exploitation de GTA.

En Conseil des ministres, le gouvernement a aussi adopté le projet de loi des finances pour l’année 2023. À ce titre, il s’est félicité de l’évolution favorable du budget dont la projection pour l’année à venir est arrêtée à plus de 6 400 milliards de francs CFA. ‘’Cette amélioration budgétaire est portée par une croissance projetée à 10,1 % à la faveur du début d’exploitation des hydrocarbures à travers les projets Grande Tortue-Ahmeyin (GTA) et Sangomar’’.

Le président de la République a, en outre, rappelé ses orientations pour ‘’un budget de solutions’’, compte tenu du contexte particulier marqué par l’inflation, l’appréciation du dollar et le renchérissement du coût de la vie. Aussi, magnifie-t-il ‘’la consolidation de notre souveraineté budgétaire avec un taux de couverture des dépenses publiques sur ressources internes de l’ordre de 83 %, permettant le renforcement de la solidarité nationale et des politiques d’inclusion sociale’’.