La contrebande de médicaments et le trafic de drogue constituent des fléaux qui prennent de l’ampleur, de jour en jour. La brigade maritime de Mbour vient de réussir un coup de maître, en mettant le grappin sur une importante quantité de faux médicaments et de chanvre indien.

En 24 heures, la brigade maritime de Mbour a réussi deux grands coups. Le lieutenant-colonel Ibrahima Camara, Chef de la Subdivision maritime de la douane sénégalaise, renseigne que 4,5 tonnes de faux médicaments ont été interceptées. L’évaluation des produits saisis a été effectuée en collaboration avec des pharmaciens agréés. Il s’agit principalement d’antibiotiques, d’anti-inflammatoires, de fortifiants, d’antiparasitaires, d’anti-rhumes, d’antalgiques, d’antiallergiques, d’aphrodisiaques, de sérums antitétaniques et de solutés, pour une valeur totale de 518 317 816 F CFA.

‘’Cette importante saisie de médicaments, explique-t-il, fait suite à celle effectuée à Keur Ayip et dont la valeur dépassait un milliard et demi de francs CFA. Il faut rappeler que dans la même veine, la Subdivision des douanes du port de Dakar a récemment déjoué une tentative de déversement sur le territoire national de plus de 580 tonnes de déchets plastiques convoyées par un navire étranger’’. Le lieutenant-colonel Camara ajoute que deux individus ont été appréhendés ; que l’enquête suit son cours.

Opération ‘’Bouclage du littoral’’

La deuxième saisie concerne du chanvre indien. ‘’Les agents des brigades maritimes des douanes de Mbour et de Fimela ainsi que leurs collègues des subdivisions de Fatick et de Kaolack ont effectué d’importantes saisies de produits prohibés, entre le 1er et le 8 juin 2021. Ces saisies, qui portent sur 1 683 kilogrammes de chanvre indien, ont eu lieu entre la Petite Côte, la région de Fatick et celle de Kaolack’’, informe-t-il.

Revenant sur l’opération, l’Administration des douanes a expliqué, à travers un communiqué, que ‘’la première saisie a été effectuée le mardi 1er juin 2021 par la brigade maritime des douanes de Fimela dans les bolongs. Il s’agit d’une pirogue avec, à bord, 225 kg de chanvre indien. La drogue était conditionnée dans 9 colis de 25 kg chacun. La contrevaleur du chanvre indien est estimée à 17 175 000 F CFA. La pirogue et le moteur ont également été saisis’’.

Toujours dans la région douanière du Centre, précise la source, ‘’’les unités de la subdivision de Kaolack ont réalisé, entre le 5 et le 8 juin, des saisies de 713 kg de chanvre indien pour une contrevaleur totale estimée à 57 040 000 F CFA. Il s’agit de la brigade du pont Serigne Bassirou Mbacké, de la brigade mobile de Kaolack, de la brigade commerciale de Keur Ayip et du poste des douanes de Saboya’’.

Cette saisie entre dans le cadre d’une opération dénommée ’’Bouclage du littoral’’ initiée ‘’avec l’autorisation de l’autorité pour surveiller tous les points de déchargement’’.

Pour le lieutenant-colonel Camara, ce qu’il y a de retenir, est ‘’qu’avec le développement des téléphones portables, les trafiquants ont une arme supplémentaire, parce qu’on doit constater que toute surface, tout point du littoral peut être un lieu de débarquement. C’est pour cela que nous devons être vigilants et changer de comportement, en nous adaptant aux méthodes des trafiquants’’.

