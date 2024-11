Coopération Sénégal-Belgique

Le Comité mixte paritaire de concertation du nouveau programme de coopération 2024-2029, entre le Royaume de Belgique et le Sénégal s’est ouvert hier. Venu présider cette rencontre, le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération a rappelé que ce programme, d’un montant de 40 millions d’euros pour une durée de cinq ans, intervient dans les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine.

Il comprend, selon Abdourahmane Sarr, deux axes : l’appui au renforcement de la souveraineté alimentaire durable, la résilience socioéconomique et la lutte contre les changements climatiques dans le Sine-Saloum et le renforcement de l’État pourvoyeur des services de base pour sa population par un appui au système de santé en faveur des femmes, des jeunes et des enfants. Il s’y ajoute un fonds dédié à certaines études et au renforcement des compétences en faveur de l’atteinte des objectifs du programme. Cette approche d’après lui, est alignée non seulement à sa volonté de territorialiser le développement en se focalisant dans un pôle, mais en ciblant deux domaines d’intervention spécifiques qui sont prioritaires pour son secteur que sont l’agriculture pour la sécurité et la souveraineté alimentaires par la productivité et la santé pour des groupes vulnérables, notamment les femmes et les enfants.

...‘’Au début du mois de mai 2023, nos deux parties ont officiellement lancé les travaux de formulation de ce nouveau programme. En mi-juin 2023, à Kaolack, se sont tenus différents ateliers sur la théorie du changement pour relever les principaux défis dans les domaines ciblés avec les acteurs concernés. Début octobre 2023, lors du comité ad hoc, le document de stratégie a été validé et récemment en septembre 2024 j’ai tenu au MEPC une rencontre avec l’ambassadrice de la Belgique et ses équipes pour m’assurer de l’alignement de ce programme au nouveau référentiel de politique économique et sociale élaboré par les autorités.

Dans la mise en œuvre de ce nouveau programme, nos deux parties ont également capitalisé les expériences tirées du programme précédent qui vient de s’achever’’, a confié le ministre. Il a rappelé que ces échéances visent à matérialiser l’aboutissement d’un travail intense et inclusif entre différents services. En outre, il a confié que le gouvernement s’inscrit dans une logique de partenariat qui intègre pleinement les priorités de développement du Sénégal et qui trouve un écho illustratif dans le concept de partenariat gagnant-gagnant. C’est pourquoi cette rencontre permettra de renouveler leur engagement conjoint et d’échanger sur les modalités d’une bonne collaboration pour atteindre leurs objectifs communs. Son département travaille par ailleurs sur un assainissement des portefeuilles des projets et programmes financés par les partenaires pour avoir une meilleure efficacité dans les opérations.