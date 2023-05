La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a annoncé des dispositions particulières lors des demi-finales de la Coupe de la Ligue, pour permettre aux joueurs et autres acteurs du ballon rond de se familiariser à l’environnement des compétitions internationales. Les deux affiches du dernier carré opposeront Teungueth FC au Casa Sports, ce samedi, et Ndiambour au Stade de Mbour, le lendemain.

Les dirigeants du football professionnel veulent placer plus haut la barre, en ce qui concerne l’organisation des compétitions nationales. En vue des demi-finales prévues ce week-end, la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) envisage d’aligner l’organisation des deux matches du dernier carré au niveau des standards internationaux.

‘’Vu que nous voulons rehausser davantage le niveau de nos compétitions, nous avons jugé nécessaire, au niveau du bureau, d'en faire des matches de dimension internationale’’, a indiqué le vice-président chargé des affaires juridiques à la LSFP.

Selon Me Pape Sidy Lo, cela permettra de ‘’familiariser’’ les joueurs, leur encadrement, les équipes, même les administratifs à l'environnement international. ‘’Il est un des freins à la réalisation de certaines performances, le fait que la plupart de nos jeunes découvrent l'environnement d'un match international que pendant la coupe d'Afrique’’, a soutenu le président de la Ligue de Thiès de football. Celui-ci a annoncé une ‘’nette amélioration’’ par rapport à ce qui se faisait avant en termes d’organisation. ‘’Pendant ces demi-finales, vous allez voir qu'il y a des dispositions particulières qui seront prises, qui nous permettront d'avoir des demi-finales de très haut niveau. La gestion des supporters sera assurée, celle du timing sera respectée à la lettre et celle du cadre sportif sera surveillée de très près’’.

Les quatre demi-finalistes se sont engagés à accompagner la Ligue dans cette ambition de rehausser le standing des compétitions locales, notamment la Coupe de la Ligue. Ainsi, les représentants du Casa Sports, de Teungueth FC, du Stade de Mbour et du Ndiambour, présents en conférence de presse de veille de matches, ont assuré de faire prévaloir le fair-play et la sportivité. Les quatre équipes ont aussi promis une grande mobilisation pour mettre de l’ambiance sur les gradins.

TFC-Casa Sports, les retrouvailles

La première affiche des demi-finales va opposer le Teungueth FC au Casa Sports, ce samedi, au stade Ngalandou Diouf. Cette rencontre entre clubs de l’élite sonne comme une finale avant l’heure. Le fait de n’avoir pas encore gagné cette compétition est une ‘’source de motivation supplémentaire’’ pour TFC, a fait savoir son directeur technique. ‘’Notre objectif est de remporter ce trophée qui manque à notre palmarès. Cela passe nécessairement par le Casa Sports. On va mettre tous les atouts de notre côté pour battre cette équipe et continuer notre chemin jusqu'en finale et remporter la coupe’’, a déclaré Cheikh Tidiane Fall.

Ce match arrive au bon moment pour le club de Rufisque qui a renoué avec le succès, avec deux victoires d’affilée (contre Demba Diop, 2-1 en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, et face à l’AS Pikine, 1-0 en championnat). Les hommes de Cheikh Guèye avaient enchainé une série de cinq matches sans victoire (trois défaites et deux nuls).

Pour sa part, le Casa vise un troisième titre en Coupe de la Ligue. C’est également une occasion pour les hommes d’Ansou Diadhiou de prendre leur vengeance sur le TFC qui leur a infligé une lourde défaite (4-2) lors de la 9e journée de Ligue 1, au stade Ngalandou Diouf. En tant qu’équipe la plus titrée, à égalité avec Diambars, le Casa Sports part avec la faveur des pronostics. Les champions du Sénégal semblent s’être sortis de la mauvaise passe, enregistrant trois victoires et un nul en quatre matches de championnat. Ils ont sorti en quarts de finale Wally Daan (1-0).

Selon le chargé de marketing du club, Djiby Guèye, le Casa Sports a commencé à retrouver la plupart de ses cadres qui lui avaient fait défaut en début de championnat, à cause de soucis de santé.

Ndiambour-Stade Mbour, pour sauver la saison

Le lendemain, le Ndiambour de Louga (Ligue 2) va accueillir le Stade de Mbour (Ligue 1) au stade Alboury Ndiaye. Les deux équipes ont en commun d’être larguées par le peloton de tête dans leurs championnats respectifs. Les Lougatois, qui comptent dix points de retard sur les deux équipes de tête de la Ligue 2, ne sont plus concernés par la course pour la montée.

Cette compétition reste donc la seule alternative pour sauver leur saison. Pour cela, il leur faudra surmonter l’obstacle du Stade de Mbour. Le Ndiambour n’en est pas à son coup d’essai face aux clubs de l’élite. Le club lougatois a déjà inscrit à son tableau de chasse deux équipes de Ligue 1, à savoir le Jaraaf (3-1) en quarts de finale et l’AS Pikine (3-1) en huitièmes de finale.

Pour assurer la grande mobilisation derrière son équipe, le président a offert 500 tickets aux supporters, selon le secrétaire administratif du Ndiambour, Mactar Diop.

Quant au Stade de Mbour, la saison est assez tumultueuse. Classé à la 11e place (22 pts), à seulement cinq longueurs du premier relégable, les Mbourois doivent batailler pour assurer leur maintien en Ligue 1 durant les cinq dernières journées du championnat.

En attendant, les Stadistes peuvent espérer se consoler avec le trophée de la Coupe de la Ligue. Mais il faudra d’abord se sortir du piège du Ndiambour au stade Alboury Ndiaye. Le Stade de Mbour n’a pas oublié ses huit supporters morts au stade Demba Diop, en 2017, lors de la finale contre l’US Ouakam. ‘’Notre objectif est d'aller en finale et remporter le trophée pour rendre hommage à ces disparus. Depuis 2009, il n'y a que deux équipes qui l'ont remportée deux fois : le Casa Sports et Diambars. Nous voulons aussi inscrire notre nom dans cette lignée’’, a déclaré le vice-président chargé de la petite catégorie et de la culture du Stade de Mbour, Ousmane Diop.

Programme Samedi Stade Ngalandou Diouf 17h Teungueth FC - Casa Sports Dimanche Stade Alboury Ndiaye 17h Ndiambour - Stade de Mbour

LOUIS GEORGES DIATTA