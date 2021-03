La commune de Diass s’est résolue à prendre à bras-le-corps la lutte contre le coronavirus. Ce week-end, le maire Chiekh Tidiane Diouf, en collaboration avec la sous-brigade du service d’hygiène de Popenguine, a procédé à une vaste opération de désinfection de tous les édifices et lieux publics de la commune.

Les autorités locales de la commune de Diass veulent se conformer aux instructions du président de la République, dans le cadre de la lutte et de la prévention contre la Covid-19. Macky Sall avait, en effet, demandé aux collectivités territoriales de s’impliquer davantage dans la lutte et de s’investir dans la prévention.

Ce weekend, dans la commune hôte de l’aéroport international Blaise Diagne, une grande campagne de désinfection a été lancée par le maire. ‘’Nous avons organisé une opération de désinfection des différents édifices de la commune de Diass, pour prévenir la population sur les risques de la maladie qui est toujours présente dans la commune. Après avoir constaté que les populations continuent à occuper les places publiques, nous avons pris les devants’’, explique Cheikh Tidiane Diouf.

Certes, ajoute-t-il, ‘’c’est une façon de sensibiliser, mais aussi de lutter contre le virus. C’est pourquoi, en collaboration avec la sous-brigade du service d’hygiène de Popenguine, sous le commandement de l’adjudant Dione et toute l’équipe municipale, nous avons désinfecté l’ensemble des édifices publics de la commune’’.

Dans ce cadre, tous les locaux de la mairie, les trois grandes mosquées, le poste de santé et le marché de Diass ont été désinfectés. La commune de Diass n’est que la première étape de cette opération. Il est prévu de faire autant dans l’ensemble des villages que compte Diass. Toutes les dispositions ont été prises pour que cela se fasse très rapidement.

Dans la foulée, le maire a informé du démarrage de la campagne de vaccination dans la commune et a invité les populations à aller se faire vacciner. ‘’En tant que maire, j’ai pris ma dose et j’invite toute la population à se rapprocher des postes de santé de la commune, afin que les cibles prioritaires soient vaccinées le plus rapidement. C’est le seul moyen de vaincre cette maladie’’.

IDRISSA AMINATA NIANG