Pour avoir une meilleure création solidaire d’emplois durables et décents dans les pôles territoriaux, le ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale va lancer dirigé par Dr Alioune Dione, dans ce premier trimestre 2025, le Pacte pour l’inclusion financière universelle (Paifu).

À l'instar de Muhammad Yunus qui a révolutionné la microfinance avec son modèle de Grameen Bank (banque des villages), le ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale (MMESS) a décidé de repenser la stratégie de microfinance dans le cadre de la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050 et de sa Stratégie nationale de développement (SND). C’est à ce titre, selon une feuille de route consultée par EnQuête, que le ministère dirigé par Dr Alioune Dione a entamé l'inclusion financière universelle et va lancer dans ce premier trimestre 2025 le Pacte pour l’inclusion financière universelle (Paifu). Ceci entre dans le cadre de la création solidaire d’emplois durables et décents dans les pôles territoriaux.

Cette initiative, renseigne la même source, vise non seulement à générer des richesses immédiates (accessibles) pour lutter contre la pauvreté, mais aussi à renforcer la participation des organisations de l’économie sociale et solidaire (OESS) dans la gestion des pôles territoriaux pour stimuler la création massive d’emplois durables et décents.

La stratégie de financement ciblé (SFC), au cœur du Paifu, d’après le document, se démarque par son approche méthodologique en quatre étapes clés. Il s’agit de l’identification, du ciblage, du financement, de la formation, du coaching, de la production, de la commercialisation, du recouvrement et la mise en réseau ; de la distribution, de la certification, de la labellisation, de la pérennisation. ‘’Cette méthodologie est la combinaison de plusieurs réussites dont celles du président Mamadou Dia et du roi Rama IX de Thaïlande, entre autres stratèges de développement. Il est important de noter que, dans la phase de l’identification et du ciblage, les critères majeurs utilisés pour la sélection sont présentés et validés en Conseil des ministres du 18 décembre 2024, à savoir : d’être dans les secteurs prioritaires, notamment l’agriculture et/ou la substitution aux importations, n’avoir jamais reçu d’appuis financiers antérieurs d'un des mécanismes existants ‘’li ñëp bokk ñëp jot ci’’, disposer d’un projet à impact social et/ou économique en termes d’emplois créés ou consolidés en termes de lutte contre la pauvreté par la création de richesses. Cette approche sera effectuée de concert avec les ministères chargés de chaque filière, dimension et fonction dans la chaîne de production comme l'agriculture, l'artisanat, le commerce, l'industrie et le développement communautaire, entre autres’’, lit-on dans la note.

En outre, concernant la phase pilote de cette stratégie, elle a été stabilisée sur le terrain (Bambey et Keur Massar, en démarrage à Ziguinchor). Ainsi, avec des ressources de 1,3 milliard, l’action du ministère a été à l’origine de la création de 1 494 emplois à travers les PME financées via les systèmes financiers décentralisés (SFD) partenaires, alors que 2 390 membres des organisations de l’économie solidaire sociale (ESS) ont pérennisé leurs activités productives. ‘’Ces performances sont vérifiables par toute structure indépendante désireuse d’être édifiée sur l'impact réel de cette stratégie basée sur le ‘Jub, Jubal, Jubanti’’’.

Sur cette lancée, le ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale élabore, dans ce premier semestre de 2025, la stratégie d’encouragement à la RSE pour poser les jalons du développement et de la rationalisation de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en favorisant son intervention dans le financement des projets ESS, aux fins de produire un impact mesurable sur les objectifs de développement définis dans la Vision Sénégal 2050 et la Stratégie nationale de développement 2024-2029.

Ces initiatives sont en parfaite cohérence avec la Stratégie décennale de l'économie sociale et solidaire (ESS) de l'Union africaine qui a été enrichie lors de son adoption à Addis-Abeba, le 2 août 2024, par la prise en compte de nos propositions novatrices portant sur l’introduction du volontarisme et de la redevabilité parmi les principes de base de cette stratégie continentale’’, a indiqué la note.

