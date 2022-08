L’UNFPA Sénégal, sur financement des Affaires mondiales du Canada, appuie la région médicale de Sédhiou pour la mise en œuvre de son plan de travail annuel. Ainsi, pour contribuer à la réduction des décès maternels dus en partie au taux élevé des accouchements à domicile, la région a initié une stratégie communautaire appelée ‘’Ndiatigué’’ pour faciliter l’accès rapide aux services de référence, afin d'améliorer la prise en charge des complications obstétricales chez les femmes enceintes référées dans le but de promouvoir les accouchements assistés et la PF qui sont deux piliers majeurs dans Zéro décès maternel évitable et Zéro besoin non satisfait en PF.

Cette stratégie, selon la coordinatrice du projet, consiste à placer des femmes enceintes présentant des facteurs morbides provenant des zones éloignées et d'accès difficiles, en famille hôte qui assure l'hébergement et la restauration, avec l'appui du projet SDAFSS de l'UNFPA/Canada.

Ce projet a permis de réaliser, en 2021, selon Oumy Thiama Diatta, 85 accouchements par voie basse, 87 nouveau-nés, 87 nouveau-nés vaccinés à l'hépatite, 8 dans les 24 heures, 87 nouveau-nés vaccinés au BCG, au CPON 1, 65 au CPON 2 et 26 CPON 3, 21 femmes sous PF PP. Pour les perspectives, elle souhaite l’effectivité du démarrage dans les autres sites des districts de Bounkiling et de Goudomp, la mobilisation des ressources auprès des collectivités locales pour la pérennisation de ce projet.