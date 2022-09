Avec le retour de la primature dans l’appareil gouvernemental, les ministres auprès d’autres ministres ont attiré l’attention du gouvernement dirigé par Amadou Ba. Le décret n°2022–1777 portant répartition des services de l’État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la primature et les ministères, permet d’y voir un peu plus clair.

Le président de la République a abrogé le décret n°2020-2100 du 1er novembre 2020 portant répartition des services de l'État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, le Secrétariat général du gouvernement et les ministères. Celui-ci est remplacé, suite au nouveau gouvernement, par le décret n°2022–1777 portant répartition des services de l’État et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la primature et les ministères. Ce texte vient organiser les tâches du gouvernement d’Amadou Ba, formé samedi dernier. Ils apportent également des éclaircissements sur la curiosité de ce gouvernement : les ministères auprès d’autres ministères.

Le décret n°2022–1777 montre qu’Annette Seck, Ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, chargée des Sénégalais de l’Extérieur ; Mamadou Saliou Sow, Ministre auprès du ministre de la Justice, chargé de la Bonne gouvernance et des Droits humains ; Birame Faye, Ministre auprès du ministre de l’Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile ; et Yankhoba Issa Diop, Ministre auprès du ministre de l’Eau et de l’Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations, occupent des cabinets au sein de leur ministère de tutelle, en remplacement de secrétaires d’État auprès du ministre.

Ministre auprès d’un ministre : des secrétaires d’État promus

Au ministère de la Justice, par exemple, par rapport au décret n°2020-2100 du 1er novembre 2020 portant répartition des services de l'État, Mamadou Saliou Sow est resté au même poste en changeant de rang. En effet, il est passé de secrétaire d’État auprès du ministre de la Justice, chargé des Droits humains et de la Bonne gouvernance, à ministre auprès du Garde des Sceaux, chargé de la Bonne gouvernance et des Droits humains. La répartition des autres services ne change pas.

Au ministère des Affaires étrangères, Annette Seck a pris la place de Moïse Sarr, ancien Secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur, avec rang de ministre.

Il y a tout de même au sein de ce département une Direction générale d’Appui aux Sénégalais de l’extérieur comprenant la Direction de l’Assistance et de la Promotion des Sénégalais de l’extérieur et la Direction de l’Appui à l’investissement et aux projets. Ces détachements pourraient dépendre du département dirigé par l’ancienne patronne de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) du Sénégal.

Au ministère de l’Intérieur, Birame Faye, ex-Directeur de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP) a été promu ministre auprès du ministre de l’Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile. Un secrétariat équivalent n'existait pas comme c’était le cas avec les départements de la Justice et des Affaires étrangères.

Toutefois, l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité n’a pas été supprimée du ministère de l’Intérieur et un Centre de recueil et d’enregistrement des données et informations policières fait son apparition.

De nouveaux postes concernant les départements de l’Intérieur et de l’Eau et de l’Assainissement

La même structuration qu’au ministère de l’Intérieur est observée concernant Yankhoba Issa Diop, Ministre auprès du ministre de l’Eau et de l’Assainissement, chargé de la Prévention et de la Gestion des inondations. Là aussi, il n’y avait pas de secrétaire d’État auprès du ministre, mais un secrétariat général et services rattachés. Pareillement, il faut noter que le Secrétariat exécutif du 9e Forum mondial de l’eau disparaît de la rubrique ‘’Autre administration''.

Les services de l’État sont répartis entre la présidence de la République, la primature et les ministères. A la présidence, l’on note un changement au pôle communication duquel disparaît le Bureau d’information gouvernementale (Big). Le journaliste Yoro Dia devient ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence. Une flottille présidentielle, un aide de camp du président de la République et un médecin du président de la République intègrent le cabinet militaire du président de la République.

A noter qu’au chapitre ‘’Autre administration’’, n’apparaît plus le Millenium Challenge Account Sénégal 2, alors qu’une Commission de régulation du secteur de l’énergie, ainsi qu’une Autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire y font leur apparition. Il n’y a pas eu de bouleversement au Secrétariat de la présidence où a atterri l’ancien ministre de la Culture, le journaliste Abdou Latif Coulibaly.

Le Millenium Challenge Account passe de la présidence à la primature

La nomination d’Amadou Ba au poste de Premier ministre acte le retour de la primature dans l’attelage gouvernemental. C’est d’ailleurs dans les services d’Amadou Ba qu'atterrit le Millenium Challenge Account Sénégal 2. La primature dispose d’un cabinet du Premier ministre et services rattachés, et d’un Secrétariat général du gouvernement et services rattachés.

Autre service qui y a été déplacé depuis la présidence : le Bureau d’information gouvernementale. A noter qu’au sein de la primature, existe une unité de suivi de la réforme foncière.

Lamine Diouf