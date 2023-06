Les épreuves du baccalauréat technique ont démarré, ce lundi 12 juin, sur l’ensemble du territoire national. À Kolda, ils sont au total 116 candidats, dont 63 filles à se pencher sur les épreuves. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l’examen.

Il est presque 11 h au lycée technique de Kolda. Ici, c’est le calme plat qui règne dans la cour. Dans les salles de classe, les candidats ont les yeux rivés sur les épreuves. Tandis que les forces de sécurité veillent au grain. Les premiers groupes de lycéens sortis soutiennent que les épreuves sont pour le moment abordables.

‘’Dans l’ensemble, les épreuves sont abordables. On nous demande de calculer l’écart absolu. Et ce sont des choses que nous avons vues en classe’’, explique Oumy Camara, candidate du lycée technique de Kolda.

Un autre candidat du nom de Saliou Baldé d’emboucher la même trompette. ‘’Pour les épreuves que nous venons de subir, il n’y a pas d’inquiétude à se faire. Nous avons eu à faire des exercices pareils en classe avec nos professeurs’’. Son camarade de conclure : ‘’Vraiment, si tout se déroule ainsi, nous pensons que nous pourrions être admis dès le premier tour.’’

Le centre de Kolda compte au total 116 candidats. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de l’examen, selon le proviseur du lycée technique de Kolda. ‘’C’est un centre qui compte 116 candidats. Il y a 53 garçons et 63 filles. Parmi ces 116 candidats, le lycée technique de Kolda compte 105 candidats officiels et les 11 sont des candidats libres’’, précise Babou Faye.

Le patron du lycée technique poursuit que ‘’toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des épreuves. D’ailleurs, depuis le démarrage jusqu’au moment où nous parlons, il n’y a aucun incident. Tout se passe normalement’’.

Sur le plan de l’organisation, les éducateurs ont pu aménager les salles de classe, le numérotage des tables-bancs est fait, la mise à disposition des surveillants, des feuilles de copies, tout a été parfaitement fait.

‘’Les candidats composent du lundi au samedi. Nous avons enregistré trois absences, toutes des filles. Le téléphone portable est formellement interdit dans les centres d’examen. Mais ce matin, nous avons eu à confisquer une dizaine de téléphones portables que les candidats avaient par-devers eux’’, indique le proviseur du lycée technique.

La mairie de Kolda a fait un important don alimentaire et dégagé une enveloppe de 500 mille francs pour la restauration des candidats. ‘’Ce soutien peut avoir un impact positif sur les candidats. Imaginez, un candidat qui fait les épreuves le matin et qui doit rentrer chez lui pour revenir à 14 h 30 mn sous le chaud soleil. S’il ne mange pas, ça peut avoir un impact sur lui et créer des problèmes. Il ne peut pas se concentrer. Ce dernier peut échouer. Or, ce soutien peut contribuer à hausser les résultats obtenus. Parce que les candidats prennent le petit-déjeuner et le repas ici au lycée et le soir, ils rentrent chez eux sans problème’’, a dit Babou Faye.

NFALY MANSALY