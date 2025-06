Après plusieurs semaines de négociations, Paul Pogba, libre de tout contrat, se serait mis d’accord avec l’AS Monaco. Si ce coup tenté par le club du Rocher est audacieux, le milieu de terrain n’ayant pas joué un match officiel depuis deux ans, plusieurs arguments permettent de nous laisser penser que cette alliance sera heureuse.

Depuis plusieurs jours, la rumeur autour de l’arrivée de Paul Pogba au club du Rocher enflait. Si l’idée a pu en faire sourire certains, le transfert du milieu de terrain de 32 ans serait, selon plusieurs sources, sur le point de se réaliser. À tel point que le joueur aurait déjà trouvé son logement sur place. L’affaire paraît risquée, notamment parce que la « Pioche » n’a pas disputé le moindre match de football professionnel depuis le 3 septembre 2023 à cause d’une suspension pour dopage, mais l’ASM, qui lui offrirait deux ans de contrat, sait pertinemment que l’opportunité est trop belle pour ne pas s’en saisir.

Un coup de poker ?

En signant à Monaco, quatre fois sur le podium de Ligue 1 ces cinq dernières saisons, l’ancien joueur de la Juve sait bien qu’il sera difficile de bousculer l’ordre établi. Malgré sa grande carrière et son expérience du très haut niveau, Pogba, longtemps évoqué en MLS, au Moyen-Orient ou à Marseille, avait peut-être même perdu l’espoir de rebondir aussi haut. Sans club depuis la rupture de son contrat avec la Juventus en novembre, le champion du monde 2018, pollué par ses affaires pharmaceutiques, judiciaires et familiales, aurait consenti à de gros efforts financiers pour rejoindre Monaco et la Ligue 1, un championnat qu’il va découvrir après avoir quitté l’Hexagone à seize piges.

Il est très dur d’imaginer à quel point Paulo sera capable d’enchaîner les performances, et s’il lui reste encore du coffre après un arrêt aussi long, mais le coup marketing, pour Monaco aussi bien que pour le championnat de France, est parfait.

Le club du Rocher sait que peu importe la réussite ou non de ce coup de poker, il pourra compter au milieu de terrain sur Denis Zakaria, Lamine Camara ou Soungoutou Magassa. Tenter le pari Pogba peut sembler très audacieux, mais ses deux ans d’absence ont rendu quelques observateurs et spectateurs amnésiques. Le natif de Lagny-sur-Marne (77) est assurément l’un des plus grands talents de l’histoire de ce pays.

Dans un contexte économique plus que compliqué pour les clubs français, notamment à cause des droits TV, l’arrivée d’un joueur de son envergure – sportive mais aussi médiatique – est une aubaine pour la Ligue 1. Le storytelling est tout trouvé : l’ASM pourrait être l’équipe qui a permis de relancer le grand Pogba, qui écrivait sur Instagram dimanche : « Je pense qu’il est temps. » S’il évoluera aux côtés du cousin de Mamadou Magassa, qui avait été lourdement condamné lors du procès de l’affaire d’extorsion, l’ancien milieu des Red Devils va tenter de définitivement tourner la page pour avancer. Pour preuve, il a même révélé être « en contact » avec son frère Mathias, condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis. Et pour l’aider à tourner cette page, il a évidemment un objectif tout trouvé.

Un Mondial 2026 en ligne de mire ?

La Coupe du monde 2026 sera la dernière de l’ère Didier Deschamps avec les Bleus, mais sera-t-elle aussi le baroud d’honneur de Pogba ? Le milieu de 32 ans va probablement tout faire pour participer une troisième fois à la plus belle des compétitions. « Je suis déterminé à revenir sur le terrain pour faire ce que j’aime le plus au monde : jouer au foot. Mentalement prêt, physiquement prêt, on recommence, a confié Pogba à l’émission Sept à huit de TF1.

Il n’y a pas de peur, j’y pense. Je me demande comment ça va se passer, c’est comme un jeune qui va aller au centre de formation pour la première fois. Tout va dépendre de moi, quand même. » Réputé pour être un véritable showman, l’homme aux 91 sélections avec les Bleus a même profité de ce temps loin des terrains pour mûrir : « Je suis toujours Paul Pogba, mais peut-être un peu plus simple. J’ai plus d’expérience, donc je suis un peu plus sobre, je dirais. » L’art du teasing, encore et toujours.

Sofoot