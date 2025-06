Le gouvernement espagnol a mis fin au déploiement du détachement aérien tactique (DAT) Marfil au Sénégal, après plus de 12 ans de coopération opérationnelle. Ce retrait marque également la fin de la présence militaire espagnole au Sahel, en soutien aux différentes missions de lutte contre le terrorisme. La cérémonie officielle s’est tenue le samedi 21 juin à l’escale aéronautique Commandant Lemaitre de Thiès.

La descente du drapeau du détachement aérien tactique Marfil a été effectuée en présence du général de brigade Fernando Martín Pascual, représentant du commandement des opérations (MOPS) chargé du contrôle opérationnel du déploiement. De nombreuses autorités civiles et militaires ont assisté à la cérémonie, notamment l’ambassadrice d’Espagne au Sénégal, Dolores Ríos Peset, ainsi que des représentants des forces armées sénégalaises et françaises. Un groupe d’enseignants et d’élèves d’établissements sénégalais liés à l’Espagne ou à Marfil était également présent pour cet adieu.

Dans son discours, le commandant du 48e contingent Marfil a souligné l’importance historique de cette mission et mis en avant l’héritage laissé par les différents contingents : ‘’Nous partons conscients de clore un chapitre important, mais nous laissons un héritage qui perdure.’’

Il a précisé que malgré la fermeture du détachement, la présence espagnole au Sénégal, ‘’pays frère et allié’’, reste significative à travers la coopération sécuritaire bilatérale et les déploiements navals dans le cadre de l’opération ‘’Présence maritime coordonnée’’ et de l’Initiative de sécurité et de défense, axées principalement — mais non exclusivement — sur le golfe de Guinée.

Le général Martín Pascual a salué la qualité de la coopération avec les forces armées sénégalaises et françaises, et a remercié le 48e contingent pour son professionnalisme, soulignant sa capacité à remplir la mission et à assurer un retrait coordonné. ‘’Vous avez su prendre des décisions difficiles avec responsabilité et clarté, agissant comme une équipe parfaitement synchronisée, à la hauteur des exigences de la mission’’. Et, a-t-il ajouté, ‘’votre présence dans le pays se poursuivra grâce aux activités bilatérales et à la collaboration de la garde civile et de la police nationale sur le terrain. Ce sont des relations que nous souhaitons voir perdurer, car elles sont bénéfiques pour nos deux pays amis’’.

Le détachement aérien tactique Marfil, intégré à l’Opération soutien Mali (A/M), était composé de militaires de l’armée de l’air et de l’Espace espagnoles. Depuis 2020, sa base d’opérations se trouvait à l’escale aéronautique Commandant Lemaître, au sein des installations des Éléments français au Sénégal (EFS), à l’aéroport international Blaise Diagne.

Depuis sa création en janvier 2013, Marfil assurait de manière permanente le transport aérien tactique et logistique, et si possible le ravitaillement en vol. Ces missions, placées sous la direction opérationnelle du MOPS, visaient à renforcer la stabilité du Sahel et à soutenir les efforts de lutte contre le terrorisme. Le détachement a également fourni un appui logistique aux avions espagnols de passage, qu’ils relèvent de l’armée de l’air ou de la garde civile. Dans sa phase la plus récente, la DAT était composée de 15 militaires issus de différentes unités, notamment de l’escadron de soutien au déploiement aérien (EADA). Le commandant Rodríguez Moro a rappelé que ‘’la stabilité du Sahel est essentielle à la sécurité de l’Europe et donc de l’Espagne’’. Aussi, a-t-il dit, ‘’notre participation a permis de freiner l’avancée des groupes terroristes, d’améliorer les capacités logistiques de nos alliés et d’instaurer une stabilité dans une région critique’’.

Le départ du détachement Marfil ne signifie pas la fin de la coopération entre l’Espagne et le Sénégal. Une équipe de liaison permanente basée à Dakar continuera à coordonner les activités de sécurité coopérative avec les autorités militaires sénégalaises. Des instructeurs espagnols viendront ainsi régulièrement dispenser des formations à leurs homologues sénégalais dans divers domaines. La coopération porte également sur les volets logistique et sécuritaire, favorisant une intégration efficace des efforts bilatéraux. Le commandement a souligné les bonnes relations entretenues avec la population locale : ‘’Nous avons travaillé dur avec eux, ce qui nous a permis de mettre en valeur les particularités et l’empathie du peuple espagnol.’’

Parmi les actions menées figurent des dons de fournitures scolaires et médicales, la participation à des initiatives culturelles et des soutiens à l’amélioration des infrastructures locales.

Bilan de 12 ans de coopération

Depuis janvier 2013, le détachement Marfil a été un instrument majeur de la projection aérienne espagnole dans la région sahélienne. Il a mené plus de 1 200 missions, totalisé plus de 15 000 heures de vol, transporté plus de 4 000 t de matériel et plus de 20 000 passagers. En 2020, l’intégration des moyens du détachement Mamba, basé au Gabon, a renforcé le rôle central du Marfil dans la stratégie de défense espagnole en Afrique de l’Ouest. À son apogée, le détachement mobilisait jusqu’à 70 militaires et deux avions simultanément, avec le soutien de la 35e escadre.

Au-delà de ses missions militaires, Marfil a aussi été un outil de coopération civilo-militaire : dons humanitaires, projets éducatifs, relations étroites avec les autorités locales, autant d’initiatives qui ont marqué positivement la société sénégalaise. Une fois le processus de démantèlement finalisé, la présence militaire espagnole dans le détachement et au Sahel prendra officiellement fin le 1er juillet 2025.

Par F. Bakary Camara