C’est officiel ! Abdou Khadre Gaye se lance à la conquête de la municipalité de Dakar-Plateau. La cérémonie d'investiture de ce candidat pour les prochaines élections locales s’est tenue ce week-end, sous la présidence du ministre, chef de cabinet du président de la République, coordonnateur de la plateforme Sénégal-2035, Mame Mbaye Niang, et sous une forte mobilisation de jeunes et de femmes.

Né au Pénc de Thieudeme, le candidat Gaye est nostalgique de l’époque où les rues de Dakar étaient dégagées, propres, bordées d’arbres formant par endroits des arcs de triomphe et remplis du ramage des oiseaux. Ainsi, considérant qu’aujourd’hui la capitale se meurt, AKG, comme l’appellent les jeunes qui soutiennent sa candidature, compte redonner vie à la ville. ‘’Aujourd’hui, hélas, tout a changé. Partout, c’est la décrépitude, la saleté et les mauvaises odeurs. Partout, c’est l’encombrement. Et Dakar-Plateau où l’on ne peut plus se promener en sécurité, est devenue la capitale de l’enjambement et du contournement’’, regrette-t-il. A cet effet, il n’a pas manqué de vilipender l’actuel maire.

...‘’À Dakar-Plateau, la mairie, notre principal outil pour remettre les choses à l’endroit, est fermée aux populations. Elle a, à sa tête, un homme qui en a fait sa propriété privée. Un homme qui n’a pas l’expérience du terroir et ne partage pas le rêve de ses habitants. Un politicien à l’esprit clivant qui a divisé Dakar-Plateau en deux camps : ses partisans et les autres’’, peste-t-il, considérant qu’un maire doit être comme une mère de jumeaux, de progéniture. ‘’Un maire, c’est une pluie arrosant sans discontinuité la terre sur son passage, une pleine lune disponible pour tous les cœurs.

Oui, un maire, c’est, comme disent les Lébous du Cap-Vert, ’la mère du pays’ (’Ndeyu réewmi’), couvant, telle une poule sous ses ailes protectrices, ses poussins jaunes’’, dit-il. ‘’Un maire, c’est une oreille disponible, une épaule disponible, un cœur disponible, des jambes et des mains disponibles. Hélas, l’actuel maire de Dakar-Plateau, après douze années de magistère, est couché sur le ventre, des épines au dos, ne se soulevant que pour téter lui-même les mamelles liées à sa fonction. Vivre, regimbant aux sollicitations des populations et à leur mal préoccupations, occupe son esprit, renforcer son pouvoir et en abuser, n’hésitant pas à trahir, à piétiner, à humilier alliés et administrés’’, a ajouté l’homme qui souhaite ‘’rendre la mairie de Dakar-Plateau aux populations de Dakar-Plateau’’ pour faire une commune moderne dans l’horizon compris entre 2022 et 2032, à travers un plan stratégique.

Son crédo ? La participation citoyenne afin de capter la solide expertise de tous les fils du Plateau. Au cours de la cérémonie d’investiture, l’artiste Mamadou Ndiaye Thia, lauréat du premier prix de la 8e édition du Salon national des arts plastiques du Sénégal, et des artistes de différents horizons ont apporté leur soutien à Abdou Khadre Gaye, écrivain et promoteur du festival des Penc lébous. En effet, en plus de la prestation, le mouvement des cultures urbaines, les plasticiens ont réalisé une performance sur un grand tableau de 250 cm x 125 cm dans le hall du théâtre national Sorano.