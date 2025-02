Des membres du Syndicat professionnel des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics du Sénégal (SPEBTPS) ont souhaité, mardi, voir l’État poser des actions permettant de surmonter les obstacles à la croissance des entreprises dudit secteur, par l’effacement de la dette intérieure et la facilitation de l’accès aux marchés publics.

‘’Notre secteur fait face à des défis majeurs qui menacent sa pérennité et sa capacité à jouer pleinement son rôle’’, a signalé le président du SPEBTPS, Oumar Ndir, précisant qu’‘’il s’agit de la dette colossale due aux entreprises, des difficultés d’accès aux marchés, de l’accompagnement des entreprises et du transfert de technologies’’. Monsieur Ndir intervenait à la cérémonie d’inauguration, à Dakar, du nouveau siège du SPEBTPS, qui porte le nom d’Aliou Ardo Sow, le fondateur de la Compagnie sahélienne d’entreprises (CSE), une entreprise du bâtiment et des travaux publics (BTP). Il assure que le secteur du BTP est prêt à jouer sa partition.

Oumar Ndir estime qu’il a besoin, pour cela, d’un environnement ‘’favorable’’, d’un dialogue ‘’constructif’’ et d’actions ‘’concrètes’’ pour surmonter les obstacles qui entravent sa croissance. ‘’De nombreuses entreprises du BTP souffrent des retards de paiement qui s’accumulent. Ces dettes mettent en péril la trésorerie des entreprises, compromettent leur capacité à investir et à embaucher, et fragilisent l’écosystème économique qui en dépend’’, a expliqué le président du SPEBTPS. Selon lui, l’accès aux marchés publics reste un ‘’parcours du combattant’’ pour de nombreuses entreprises sénégalaises du BTP.

...‘’Nous devons travailler ensemble pour simplifier les procédures, rendre les appels d’offres plus transparents et plus accessibles, appliquer strictement les clauses de préférence permettant d’attribuer la commande publique au secteur privé national’’, a-t-il proposé. Oumar Ndir recommande aux pouvoirs publics de mener des politiques publiques et d’assurer un transfert de technologies permettant aux entreprises locales du BTP d’améliorer leurs compétences et de contribuer à la réalisation de projets ‘’de plus en plus ambitieux’’. Baidy Agne, le président du Conseil national du patronat (CNP), signale que le secteur du bâtiment et des travaux publics est confronté à de nombreuses difficultés. Monsieur Agne a cité la dette intérieure qui ‘’s’amplifie’’ depuis 2023, les dettes contractées par les entreprises auprès du secteur bancaire et des fournisseurs ainsi que les obligations fiscales et sociales de plus en plus difficiles à honorer, faute de trésorerie.

Yankhoba Diémé, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, qui a présidé la cérémonie d’inauguration, dit avoir écouté avec beaucoup d’attention ‘’les doléances’’ des entrepreneurs du BTP. ‘’J’ai noté des mots forts : paiement de la dette intérieure, préférence nationale, contenu local, offre spontanée, souveraineté économique. Je peux dire, sans prétendre y donner tout de suite une réponse, que j’en accuse réception. Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd’’, a répondu M. Diémé. Il estime que c’est dans un esprit de ‘’partenariat solide et équilibré’’ que les défis seront relevés. ‘’Si le BTP marche, c’est le visage du pays qui rayonne. L’entreprise sénégalaise n’a pas suffisamment les reins solides […] Il faut que l’État fasse des efforts [pour le paiement de] la dette intérieure’’, a dit M. Diémé.