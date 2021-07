Responsable à l’APR dans la commune de Diamaguene-Sicap Mbao, Maïmouna Baldé ira à l’assaut de la mairie de cette localité de la banlieue dakaroise, aux prochaines élections locales de janvier 2022. ‘’Les populations du quartier Sam-Sam 2 m’ont invitée dans leur localité pour m’investir. Une requête que j’ai acceptée pour diriger cette municipalité.

Une fois élue maire, j’ai un important programme pour cette commune. Nous reconnaissons qu’elle est plus touchée par les inondations, mais nous allons nous y atteler en poursuivant le programme déjà tracé dans ce cadre par le chef de l’État.

Une fois élue, cette question sera parmi les premiers points que nous allons attaquer. C’est une élection locale, donc, c’est à la population de choisir la personne qu’elle va élire. Et elle m’a fait l’honneur de me choisir pour diriger leur mairie. Ce qui constitue un honneur pour moi et je ne vais pas les décevoir’’, a promis Mme Baldé hier lors d’un meeting.