Pendant que les représentants de Benno Bokk Yaakaar se crêpent le chignon dans la plupart des communes et départements du Sénégal, à Yeumbeul Sud, commune dirigée par le maire Bara Gaye, le ministre Amadou Hott semble ne pas avoir eu trop de difficultés à réunir les responsables de Benno Bokk Yaakaar autour de sa personne.

‘’Nous avons gagné un combat et c’était l’un des plus difficiles, celui de l’unité de tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans notre commune…’’. C’est en ces termes que le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, s’est adressé, ce week-end, à ses camarades, au centre Sidy Hott de Yeumbeul. Très en verve, l’ancien vice-président à la Banque Africaine de développement remercie ses amis et engage la bataille des Locales. Il insiste : ‘’C’est un combat que nous avons gagné, mais, il reste la guerre. Pour gagner cette guerre, il faut qu’on soit encore plus soudé, qu’on soit ouvert, qu’on se respecte tous, surtout le respect et l’ouverture’’.

Ces mots sont revenus plusieurs fois dans le discours du néo politicien. Pour lui, c’est la voie de la victoire au soir du 23 janvier 2022 dans la commune de Yeumbeul Sud et au-delà. Il exhorte ainsi ses collaborateurs à inscrire leurs actions dans cette logique. ‘’Je demande à ceux qui sont dans mon cabinet, à ceux qui sont mes soutiens en politique, d’être ouverts, aussi bien au sein de l’APR que dans Benno Bokk Yaakaar’’, a-t-il insisté. Pour lui, il n’est plus question de faire une ségrégation entre les militants de BBY, quel que soit leur bord politique. Telle est la directive du président de la Coalition et il compte s’inscrire dans la même dynamique.

Confiant que Macky Sall est son modèle, il invite également les uns et les autres à plus d’humilité, d’ouverture et de respect, il s’est plusieurs fois répété. Et d’ajouter : ‘’Nous n’aspirons pas à diriger la mairie pour nos intérêts personnels. Nous demandons à tous les militants de mettre en avant cet esprit du don de soi. La seule chose qui doit nous animer, c’est l’intérêt des populations de Yeumbeul Sud. Pour que notre commune soit une commune modèle. Le chef de l’Etat a pour ambition de rendre ce pays émergent ; notre objectif doit être de faire de Yeumbeul la première commune du Sénégal à atteindre ce stade’’.

Chat échaudé craignant l’eau chaude, Benno Bokk Yaakaar/Yeumbeul Sud semble ainsi avoir bien appris les leçons des Locales de 2014. Leur division, à l’époque, avait bien facilité la victoire du candidat de l’opposition Bara Gaye. C’est du moins leur conviction rappelée dans leur résolution. ‘’En 2014, a affirmé Mama Diakhoumpa qui a lu la Déclaration, à l’approche des élections locales, l’APR était minée par la division ; il n’y avait plus une entente entre les responsables. Nous sommes allés aux élections locales en rangs dispersés. En Conséquence, la force du Parti s’était effritée et la coalition s’était affaiblie. Malheureusement, nous avions perdu ces dites élections et la mairie échoua entre les mains de l’opposition’’.

C’est dans ce contexte de découragement, a-t-il rappelé, après la défaite mais aussi de relâchement des militants que le Président Macky Sall a demandé à Monsieur Amadou Hott d’intervenir pour insuffler et redynamiser l’APR de Yeumbeul Sud. Une tâche qui, selon lui, a été accomplie avec brio. ‘’Si nous en sommes arrivés là, c’est grâce au travail de leadership mené avec brio par Monsieur le Ministre Amadou Hott. Durant tout ce processus, il n’a cessé d’apporter son soutien moral et financier aux populations de Yeumbeul Sud. Depuis son entrée au gouvernement, il a multiplié ses œuvres sociales et la coalition est toujours prise en compte. Au regard de tout ce qui précède, nous membres de la coalition BBY Yeumbeul Sud l’investissons de manière unanime et sans équivoque comme tête de la liste majoritaire et candidat à la Mairie de Yeumbeul Sud pour les élections locales qui auront lieu le 23 janvier 2022’’.

MOR AMAR