Le monde célèbre aujourd’hui, la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Une occasion saisie par la Fondation Pierre Fabre pour parler de la plateforme de formation en ligne et gratuite qui sera disponible, en début juillet prochain. ‘’E-drépanocytose est la première plateforme mondiale dédiée à la formation en ligne des professionnels de santé, des médecins et infirmiers de centres de santé périphériques. Gratuite, elle est animée par des experts du Nord et du Sud et son objectif principal est de permettre une meilleure prise en charge des malades via la formation des praticiens et des agents de santé. E-drépanocytose est co-créée par l'Institut Européen de Coopération et de Développement et la Fondation Pierre Fabre, qui s'investit, depuis 20 ans, dans la formation et l'accompagnement des professionnels de santé dans les pays du Sud’’, informe la fondation dans un communiqué transmis, hier, à EnQuête.

Le texte note que les contenus pédagogiques disponibles sur e-drépanocytose sont dispensés par des experts médecins cliniciens, infirmiers, chercheurs ou biologistes. Des enseignements, élaborés et validés avec un réseau d'experts, coordonné par les professeurs Jaques Elion (enseignant-chercheur) Docteur en Médecine de l’Université́ Paris Descartes et Docteur en Sciences de l’Université Paris Diderot et Ibrahima Diagne praticien hospitalier au Centre de recherche et de prise en charge ambulatoire de la drépanocytose (CERPAD) de Saint-Louis du Sénégal.

...Le document relève aussi qu’il y a deux niveaux de formation sur e-drépanocytose. Le premier s’adresse aux agents de santé, infirmiers et professionnels exerçant dans des structures de santé périphériques. ‘’Il vise à permettre l’acquisition des bases pour reconnaitre la maladie et orienter les patients vers une prise en charge adaptée. Le second s’adresse aux médecins et infirmiers exerçant dans des structures de premier et second niveau de référence. Les enseignements sont centrés sur le suivi basal des patients drépanocytaires et la reconnaissance des complications. La mise en ligne de la plateforme en version bêta donnera d'ores et déjà accès à 4 à 5 heures d’enseignements (diagnostic, transmission, prise en charge des patients, risques infectieux transfusion, etc... )’’, poursuit le texte. A terme, ce seront une soixantaine de cours gratuits qui seront disponibles. En complément des cours, la plateforme met à disposition de tous les professionnels des supports pédagogiques, permettant d’illustrer et/ou de compléter les enseignements et de disposer de supports synthétiques pouvant être utilisés en pratique clinique.