Il est maintenant possible, pour les cliniques privées, d’être ravitaillées par la Pharmacie nationale d’approvisionnement, sur la base d’une liste de produits de la médecine d’urgence. Mais cela va se faire sur la base d’une procédure clairement définie. L’annonce est faite hier par le docteur Annette Seck Ndiaye, Directrice générale de ladite structure.

Les cliniques privées vont pousser un ouf de soulagement. Elles seront désormais ravitaillées par la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA). Ce point fait partie des recommandations du Cadre de concertation et de solidarité des médecins privé (CCSMP) adressées au médecin-chef de la région médicale de Dakar.

Selon la directrice générale de la PNA, Docteur Annette Seck Ndiaye, sur instruction du ministre de la Santé et de l’Action sociale, ‘’les cliniques privées peuvent aujourd’hui être approvisionnées par la PNA, sur la base d’une liste de produits de la médecine d’urgence et d’une procédure clairement définie, et qui est scrupuleusement respectée’’, annonce le Dr Seck hier, après la réunion du Comité national de gestion des épidémies (CNGE). Elle a précisé que cet approvisionnement concerne les cliniques privées habilités à prendre en charge des cas graves, mais aussi qui travaillent dans la médecine d’urgence. A ce dispositif, vient s’ajouter le service apporté par les pharmacies privées, le secteur pharmaceutique pour lequel les algorithmes de traitement ont été bien partagés.

Pour la directrice de la PNA, une offre de soins de qualité ne peut se faire sans la disponibilité et l’accessibilité des médicaments essentiels encore plus dans ce contexte pandémie. Où, dit-elle, la chaine d’approvisionnement au niveau international est durement éprouvé, mais également la demande au niveau national est importante et les services de santé très sollicités.

C’est la raison pour laquelle la PNA joue un rôle important dans le dispositif mis en place pour la riposte contre la Covid-19. Dans ce cadre, elle rassure que la Pharmacie nationale d’approvisionnement a pris toutes les dispositions aussi bien au niveau central que régional, à travers les pharmacies régionales d’approvisionnement, pour que les médicaments et les produits essentiels soient disponibles dans les centres de traitement et autres structures de prise en charge. Ces produits dits essentiels, précise le Dr Seck, sont destinés à la prise en charge des cas simples. Par exemple, les antibiotiques antalgiques. La PNA fournit aussi des équipements de protection au personnel de santé, mais également les consommables et les produits de la médecine d’urgence pour les services d’urgence et de réanimation.

Par ailleurs, elle souligne que les médicaments pour la prise en charge de la Covid-19 sont mis à la disposition des centres de traitement des épidémies (CTE). ‘’Les malades peuvent accéder à ces médicaments de manière gratuite. Par conséquent, l’automédication et l’usage d’ordonnances ou de conseils de traitement thérapeutique ne sont pas conseillés. Surtout pour les produits tels que les antibiotiques qui sont très présents sur les réseaux sociaux’’, prévient-elle.

Avant de rappeler que les médicaments dispensés dans les établissements de santé publics, dans le cadre de la prise en charge de la Covid-19, sont gratuits. Par conséquent, précise le Dr Seck, il n’est pas nécessaire d’avoir recours aux médicaments de la rue ou des produits conseillés sur les réseaux sociaux.

Dans le cadre de la stratégie de la vaccination, la PNA est chargée de la distribution des vaccins sur l’ensemble du territoire national. Depuis le début de la campagne de vaccination, la structure a distribué 1 232 318 doses de vaccin dont 5 32 118 doses acquises par l’Etat du Sénégal. Il s’agit, soutient le Dr Annette Seck Ndiaye, de trois types de vaccin : AstraZeneca, Sinopharm et Johnson & Johnson. Elle a rappelé que Sinopharm est acquis par le Sénégal en Chine, AstraZeneca en Inde, fabriqué sous licence, et Johnson & Johnson, venant des États-Unis d’Amérique. ‘’Les nouvelles doses sont attendues dans les prochains jours, grâce aux efforts de l’Etat et des partenaires techniques et financiers, dans le cadre de la plateforme Covax. Ces vaccins, quels qu’ils soient, ont été validés par le comité national des experts et leur introduction dans le pays répond aux normes en termes d’importation et d’utilisation’’, rassure le Dr Seck.

VIVIANE DIATTA