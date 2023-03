Le Sénégalais Dr Papa Abdoulaye Seck, quintuple académicien, ancien ministre de l'Agriculture et ancien ambassadeur du Sénégal, est élu président du G77+Chine par les 134 pays membres que compte le cette institution. Il succède au Koweïtien Yousef Juhail. Il est indiqué dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’ que c'est au siège de la FAO, à Rome, que s'est tenue la cérémonie de passation des pouvoirs.

‘’Le Groupe des 77 (G77) + La Chine aux Nations Unies est une coalition de pays en développement, dont le Sénégal assure la présidence et la vice-présidence le Pakistan. Il est créé en 1964, lors de la première Conférence aux Nations Unies sur le commerce et le développement (UNCTAD) et représente un point d'inflexion dans notre histoire, car elle marque pour les pays du Sud le début de l’existence d’une plate-forme commune pour influencer certaines décisions internationales et enfin d’atteindre des objectifs communs plus difficilement accessibles de manière individuelle’’, informe la note.

Sa force ‘’réside de sa vision des relations multilatérales justes et équitables et de l'engagement de ses États membres avec le bien-être des peuples qui les intègrent, ainsi que pour son effort en matière de promotion de la coopération Sud-Sud comme un instrument efficace pour renforcer la solidarité et l'unité de ce groupe composé de 134 pays de quatre régions du monde : l'Afrique, l'Asie, le monde arabe et l'Amérique latine et les Caraïbes’’. Actuellement, le G-77 + la Chine constitue un outil idéal pour intervenir de façon déterminante sur la diplomatie multilatérale et pour renforcer la capacité de négociation de ses pays.