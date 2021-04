La Convergence libérale et démocratique/Bokk Gis Gis a lancé, hier, une réflexion autour de sa stratégie pour les Locales de 2022. Il s’agira de savoir si elle les affrontera sous sa propre bannière ou en coalition avec d’autres formations. Bokk Gis Gis condamne les récents troubles au Sénégal, invitant l’Etat à sauvegarder les acquis démocratiques.

Bokk Gis Gis se prépare pour les élections locales à venir. Si le parti condamne le non-respect du calendrier électoral, il préfère affiner sa stratégie pour faire face à ces échéances. A cet effet, le Secrétariat exécutif national (Sen) s’est réuni hier et a donné mandat au président du parti, Pape Diop, d’engager de larges concertations avec toutes les composantes de l’opposition, afin de pouvoir procéder, le cas échéant, aux meilleurs choix pour une bonne prise en charge de la gouvernance locale. L’objectif étant de ratisser large et d’impliquer les responsables à la base dans la réflexion.

Toujours dans le cadre de la vie du parti, le Sen invite les responsables à la base à poursuivre les opérations de renouvellement des sections communales et des fédérations départementales qui devraient prendre fin le 31 juillet 2021.

Leur installation a été bouclée à Kaolack, Birkilane, Bignona, Sédhiou, Linguère et Salémata. Une tournée de remobilisation des troupes est prévue dans le département de Podor et dans la région de Matam. Suite aux récents événements qui ont secoué le Sénégal, le parti ‘’invite la classe politique à travailler dans la paix et la concorde, et l’Etat à mettre l’accent sur les questions sociales, l’indépendance et l’impartialité de la justice, de même que l’autonomie des corps de contrôle’’, fait savoir le porte-parole de la Convergence libérale et démocratique. Moussa Diakhaté condamne ce débat ethniciste et identitaire en cours au Sénégal et rappelle aux acteurs politiques que le Sénégal est une nation indivisible.

‘’Le Secrétariat exécutif national se réjouit du climat d’apaisement qui prévaut depuis la fin des manifestations et salue l’action de tous ceux qui ont œuvré pour le retour au calme. Notamment les guides religieux et particulièrement le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, dont la médiation et le soutien aux victimes témoignent de son profond attachement au bien-être des populations et à la bonne marche du pays’’, renchérit Moussa Diakhaté.

EMMANUELLA MARAME FAYE