Le suspense est levé au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Macky Sall a choisi le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage pour défendre les couleurs de la mouvance présidentielle au niveau de la commune. Pour le département, c’est Moustapha Guèye qui va briguer le poste de président du conseil départemental. Une douche froide pour la majorité des responsables de l’Alliance pour la République au niveau du département de Diourbel. Un vote-sanction n’est pas exclu.

Dame Diop devra batailler pour ne pas essuyer une seconde défaite devant l’actuel édile de la capitale du Baol. En 2014, l’actuel ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle avait été battu à plate couture par Malick Fall et la coalition And Défar Sunu Gokk. La liste du maire Malick Fall avait obtenu 7 596 voix contre 5 340 pour la coalition Benno Bokk Yaakaar. Ce choix du président Macky Sall est incompris par plusieurs observateurs politiques qui restent sceptiques quant aux chances de ce duo. Ndèye Ndiaye déclare : ‘’Personne ne comprend ce choix. Il est d’autant plus incompréhensible que Moustapha Guèye ne connaît pas le département. D’ailleurs, lors de ses différentes sorties, il a, de tout temps, clamé haut et fort que le ministre Dame Diop devrait lui laisser la commune et aller briguer le poste de président du conseil départemental. Mais voilà que Macky Sall vient forcer la main aux électeurs, en leur demandant de choisir contre leur gré une personne qu’ils ne connaissent pas. C’est une pilule amère qui risque de ne pas passer.’’

Du côté du reste du département, la déception est très grande. Un des responsables, sous couvert de l’anonymat, confie : ‘’Nous ne pouvons pas voter ce choix. C’est comme si nous, nous ne sommes que des consommateurs, alors que le plus grand nombre de votants se trouve dans le monde rural.’’

D’ailleurs, regroupé au sein d’un collectif, des adjoints aux maires dans le département avaient porté leur choix, pour le poste de président du conseil départemental, sur le docteur Moustapha Faye de la commune de Touré Mbonde. Ce collectif pourrait, renseigne une source digne de foi, ‘’tenir, dans les prochains jours, une conférence de presse pour dégager sa position sur ce qu’il considère comme une forfaiture et un manque de considération du président Macky Sall. Cette liste pourrait être sanctionnée négativement’’.

Au niveau de la tendance de Saër Diop, Directeur général de l’AEME, dont le nom avait fuité, ces derniers temps, pour le poste de président du conseil départemental, c’est une douche froide pour la grande majorité des partisans d’Aminata Tall qui avaient misé sur lui.

Malick Fall-Moustapha Guèye, le choix Wallu Sénégal

A Diourbel, le duo Dame Diop-Moustapha Guèye va croiser le fer avec Malick Fall qui va, une fois de plus, cheminer avec Khadim Guèye. Ils ont été investis par la coalition Wallu Sénégal. A Mbacké, c’est Gallo Ba, Directeur général de la Sogip SA, qui a été investi par l’APR pour diriger la liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Au niveau du conseil départemental, c’est Matar Diop, un haut conseiller des collectivités territoriales, qui va croiser le fer avec les partis et coalitions de l’opposition.

Pour la commune de Touba Mosquée, sauf revirement de dernière minute, des sources bien informées renseignent que ‘’Fallou Mbacké, le président du conseil départemental, est le choix de Serigne Sidy Abdoul Ahad. Il va, si le choix est confirmé, remplacer Abdoul Ahad Ka’’.

Par contre, d’autres parlent du choix d’Abdoul Ahad Diakhaté. Au niveau de Bambey, la coalition Yewwi Askan Wi a porté son choix sur l’expert-comptable Assane Dia, un ancien souteneur de Macky Sall lors de la Présidentielle de 2019. Pour le conseil départemental, Yewwi Askan Wi a misé sur une femme dont le nom est gardé secret.

Du côté de la coalition Benno Bokk Yaakaar, c’est Babacar Ndiaye, l’actuel chef de cabinet du ministre Mor Ngom, qui a été choisi pour briguer le poste de président du conseil départemental.

Boucar Aliou Diallo (Diourbel)