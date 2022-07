Le Sénégal a bien entamé les éliminatoires des Championnats d’Afrique des nations (Chan), Algérie 2022, avec une large victoire (0-3), ce dimanche à Monrovia, face au Libéria. Cette performance des Lions locaux illustre la bonne saison de football en championnat.

L’équipe nationale du Sénégal de football a pris une sérieuse option pour les qualifications des Championnats d’Afrique des nations (Chan) 2022. Les Lions locaux sont allés battre largement le Libéria, ce dimanche, sur le score de trois buts à zéro. Cette victoire comptant pour la manche aller du premier tour des éliminatoires permettra aux hommes de Pape Thiaw d’aborder le retour à la maison avec plus de sérénité. Les Sénégalais ont été plutôt expéditifs en emballant le match dès la première période. C’est l’attaquant du Jaraaf, Bouly Junior Sambou, meilleur buteur de Ligue 1 (13 buts), qui a ouvert la marque (15e). Après la demi-heure de jeu, l’attaquant du Casa Sport, champion du Sénégal et vainqueur de la Coupe du Sénégal, Raymond Diémé Ndour (33e, 2-0) a doublé la mise pour son équipe, sur un service de Jean-Louis Barthélemy Diouf. Passeur décisif sur le second but sénégalais, le meneur de jeu de Génération Foot a, à son tour, trouvé le chemin des filets, une minute plus tard, et sécurisé les trois points du Sénégal (3-0, 34e).

Ce résultat de cette sélection illustre la situation actuelle du football local saluée par les acteurs et observateurs. Le championnat du Sénégal se distingue par sa régularité depuis quelques années. Le calendrier des compétitions est plutôt maitrisé avec une date de début et de fin de saison respectée. D’ailleurs les responsables du football professionnel se sont réjouis de la ‘’réussite’’ de cet exercice marqué aussi par le regain de ‘’popularité’’ du championnat. Pour le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), Amsatou Fall, c’est ‘’l’une de nos meilleures saison depuis l’avènement du football professionnel’’. Et à ce propos, ce n’est pas le coach de Génération Foot, Olivier Perrin, et son compatriote, David Laubertie, coach de Dakar Sacré-Cœur, qui vont dire le contraire. Lors de la conférence de presse d’avant-match (12e journée) entre leurs clubs respectifs, les deux techniciens français avaient relevé une nette progression du championnat local. ‘’Le championnat cette année est très serré’’, avait fait remarquer Perrin.

L’autre aspect que les deux entraineurs ont relevé, c’est le potentiel des joueurs sénégalais. Selon eux, la qualité du footballeur sénégalais ne fait l’objet d’aucun doute. ‘’Il y a des joueurs qui partent d’ici et qui jouent en Ligue 1 française un ou deux ans après. Cela veut dire que c’est de bons joueurs’’, a reconnu David Laubertie.

Maintenir l’effectif, le grand défi

L’équipe du Sénégal va finir le job le week-end prochain lors de la réception du Libéria en validant son ticket pour le deuxième et dernier tour des éliminatoires. Pour décrocher le ticket pour l’Algérie, la bande à Moutarou Baldé va croiser le fer avec leur bête noire, la Guinée. Le Syli national a barré la route aux Lions lors des trois dernières éditions du Chan (2016, 2018 et 2020). Le Sénégal, qui a manqué aux quatre dernières éditions de la compétition devra mettre fin à cette domination guinéenne. C’est en tout cas l’ambition de Pape Thiaw et ses joueurs. Après en avoir fini avec le Libéria, Bouly Junior veut faire la peau à la Guinée. L’attaquant du Jaraaf de Dakar a confié que ses coéquipiers et lui ont ‘’la conviction et surtout la détermination’’ d’écarter n’importe quelle équipe qui se dresse sur leur chemin. Cela montre donc l’état d’esprit actuel des Sénégalais.

Seulement pour atteindre cet objectif, il ne suffit pas seulement d’avoir la détermination et la conviction. Il faudra régler le lancinant problème de l’instabilité de l’effectif de la sélection locale du fait des nombreux transferts des joueurs à la fin de la saison. Les clubs sénégalais ne parvenant pas à conserver leurs joueurs, qui sont tentés par l’aventure à l’étranger, l’équipe locale en pâtit lourdement. C’est ce qui explique, en partie, les nombreux échecs des Lions locaux, mais aussi le recul des formations sénégalaises en compétitions des clubs africains.

La double confrontation contre la Guinée étant prévue en fin août et début novembre. Le coach pourra-t-il disposer de ses meilleurs éléments d’ici à cette période ? Là est grande question.

LOUIS GEORGES DIATTA