Créé en 1923, le Prytanée militaire de Saint-Louis (PMS) a formé 6 000 enfants de troupe, dont quatre présidents africains, de nombreux ministres sénégalais comme étrangers, de hauts fonctionnaires de la défense et de la sécurité et des experts dans tous les domaines.

La cérémonie de distribution des prix au Prytanée militaire de Saint-Louis (PMS) a été présidée, hier, par le ministre des Forces armées. L'occasion a été saisie par Me Sidiki Kaba pour confier que ladite cérémonie est l’occasion de constater les efforts sans cesse croissants consentis par les armées pour conserver le label d’excellence de cette école centenaire.

En effet, cette année, elle revêt un cachet particulier, car elle intervient au milieu de la période de célébration du centenaire dont le thème est ‘’Cent ans d’excellence et d’intégration africaine’’.

Le PMS illustre, selon lui, le rôle et l’apport significatif de notre système éducatif dans la marche vers l’intégration africaine. "Depuis sa création en 1923, le Prytanée militaire de Saint-Louis a formé près de six mille enfants de troupe dont le tiers est issu de quinze pays africains. La participation à la célébration du centenaire de fortes délégations d’anciens enfants de troupe étrangers montre à suffisance la dimension africaine du Prytanée. Donc, je vous exhorte à semer, lors de votre scolarité, les germes du renforcement de l’unité africaine. Beaucoup de défis persistent pour la concrétisation d’une intégration continentale accomplie. Mais je suis persuadé que le capital humain est le pilier principal sur lequel il conviendra de s’appuyer pour surmonter les écueils qui se dressent sur notre passage. À ce titre, vous avez un rôle important à jouer", a rappelé le ministre des Forces armées.

Maitre Sidiki Kaba de souligner le rôle éminemment important joué par les établissements scolaires sénégalais, en général, dans le raffermissement des liens entre pays africains qui n’est rien d’autre que la consécration d’une volonté politique qui n’a cessé de se consolider depuis les indépendances. ‘’Très tôt, des dirigeants ont eu une vision panafricaniste de l’éducation qui a été exprimée dans la loi 91-22 du 30 janvier 1991 qui stipule en son article 6 que «l’éducation nationale est sénégalaise et africaine». C’est pourquoi, depuis son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall a fait de l’éducation une priorité, étant bien conscient que la formation de ressources humaines de qualité est une condition sine qua non pour la marche vers l’émergence et l’intégration. C’est à ce titre que dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent, le Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (Paquet) 2013-2025 a défini trois objectifs stratégiques. Parmi ceux-ci, disposer d’une école de qualité concerne directement le Prytanée militaire de Saint-Louis’’, a renseigné le ministre.

Selon Me Kaba, pour l’atteinte de ces objectifs, le président de la République n’a ménagé aucun effort pour améliorer l’offre éducative et la situation socioprofessionnelle des corps enseignants. ‘’Dans la période 2012-2022, trois universités, 340 écoles élémentaires, 200 collèges, 36 lycées et 203 Daaras ont été créés, sans compter les centres régionaux de formation des personnels de l’éducation, les blocs scientifiques et technologiques (BST), les inspections de l’éducation et de la formation et les inspections d’académie’’, a-t-il énuméré.

Il a aussi souligné que l’augmentation des capacités et l’amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages sont un levier essentiel pour le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale, puisque le Sénégal accueille un nombre important d’élèves et d’étudiants africains. ‘’Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie continentale de l’éducation pour la période 2016-2025, le Sénégal a posé des jalons importants matérialisés par l’adoption d’une approche pédagogique communautaire et au niveau institutionnel par la création d’un Comité national scientifique dont le rôle est d’exécuter les décisions prises au niveau des comités d’orientation stratégique", a rappelé le ministre.

Il lancera aux pensionnaires du Prytanée militaire ceci : "En formant quatre présidents africains, de nombreux ministres sénégalais (dont Serigne Mbaye Thiam ici présent) comme étrangers, de hauts fonctionnaires de la défense et de la sécurité (à l’image du Cemga Mbaye Cissé) et des experts dans tous les domaines, le Prytanée militaire de Saint-Louis a montré qu’il est un incubateur de talents au service de l’Afrique. Vous vous devez donc de persévérer dans la voie de l’excellence par le travail, l’engagement et la solidarité. Ces qualités constituent des remparts contre toutes les difficultés qui peuvent ralentir notre marche résolue vers l’intégration africaine."

