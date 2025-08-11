Général Mamadou Sall

Le président de la République a nommé dans la 1re section (active) des cadres de l’État-major général de brigade, à compter du 11 août, le colonel Mamadou Sall. En sus de cela, selon nos informations, à compter du 18 août, le général de brigade Mamadou Sall, précédemment président du Conseil d’administration de la Coopérative militaire de construction, est nommé directeur général de l’Agence pour le logement des forces armées (Alfa).

Il remplace à ce poste l’intendant général de brigade Ibrahima Ndiaye qui sera admis à la 2e section (réserve) des cadres de l’État-major général.