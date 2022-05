En visite, hier, à la mosquée Massalikoul Jinane, le président de la République a promis d’offrir une morgue et un poste de santé. Le représentant du Khalife à Dakar, Mbackiou Faye, a confié que Macky Sall avait été la première personne à mettre un milliard F CFA, pour débuter la construction de cette mosquée.

Le président de la république était l’hôte de la mosquée Massalikoul jinane, hier. Accompagné d’une forte délégation composée, entre autres, des ministres d’Etat Mbaye Ndiaye et Mor Ngom et du ministre de l’Intérieur Antoine F. Diome, Macky Sall a été reçu par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, porte-parole du khalife, et El hadji Mbackiou Faye, représentant son représentant à Dakar.

Le président de la République a confié qu’en dehors de l’inauguration, c’était la première fois qu’il avait l’occasion de visiter les lieux. Informé des projets en cours dans la mosquée, il a pris l’engagements de l’accompagner à faire partie des plus grandes de l’Afrique de l’Ouest. ‘’J’étais venu lors de l’inauguration de la mosquée, mais, c’est la première fois que je vois cette mosquée, sa beauté, son contenu. Cette mosquée est une fierté pour nous tous, pour toute l’Afrique. C’est une fierté pour toute la oumah islamique.

Cette mosquée, la 3e du genre chez les mourides après Touba et Ndiarème, n’est pas un petit chantier. C’est le fruit de la sueur de gens très engagés comme les mourides. Mais, comme on le dit souvent, chaque œuvre a besoin de perfectionnement. Nous allons participer à ce dernier. C’est la raison pour laquelle, j’ai pris la décision de vous appuyer davantage, à travers l’érection d’un poste de santé où il y aura des docteurs en permanence, vu le grand nombre qui y vienne. Il le faut. Je vais aussi vous offrir une morgue. Ceci sera ma nouvelle contribution’’, promet le Chef de l’État.

Mbackiou Faye : ‘’Vous nous avez soutenu, alors nous allons faire pareil’’

En réponse à ces promesses, le représentant du khalife des mourides à Dakar a soutenu que la visite du président de la République les honore. ‘’Seul Serigne Touba nous intéresse, en tant que mourides, dit-il. Et vous Président, vous aimez Serigne Touba. Voilà pourquoi, nous avons beaucoup de respect et d’estime pour vous. Le marabout m’a demandé de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour le mouridisme. Qui nous appuie, on l’appuie. Vous nous avez soutenus, alors nous allons faire pareil. Vous avez fait du khalife un père. Nous allons vous rendre la monnaie de votre pièce. Vous nous avez promis tout à l’heure d’affecter des médecins, après l’érection d’un poste de santé et de construire une morgue’’.

Mbackiou Faye de poursuivre : ‘’Nous savons ce qui se passe dans ce pays. Nous avons quitté le milieu de la politique pour venir travailler pour Serigne Touba. Ne répondez pas aux critiques infondées. Continuez à travailler. Nous vous laissons entre les mains du marabout. Devant lui, dites-lui ce que vous voulez et il le fera. Une fois devant le marabout, dites-lui ce dont vous avez besoin, nous ferons ce qu’il veut. Nous allons vous accompagner, car c’est que le marabout souhaite. Nous allons vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour cette mosquée, depuis le début. Votre ministre de l’Intérieur a tout fait pour nous.

Nous le remercions devant vous. Il a été pour nous d’un soutien infaillible. Il a construit cette tente d’un coût de plus de 30 millions F CFA, sans oublier l’argent qu’il a nous donné pour la réussite de cet évènement. Il ne l’aurait pas fait, sans votre onction. Il y a aussi d’autres bonnes volontés qui sont venues nous appuyer, à cause de vous. Serigne Bass vient de me dire que Macky Sall est la première personne qui a mis un milliard dans cette mosquée, sans oublier les exonérations fiscales qui ont fait plus d’un milliard’’.

Après cette vite, le cortège présidentiel s’est rendu à Keur Serigne Touba de Colobane où séjourne le Khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké, pour un ziar.

CHEIKH THIAM