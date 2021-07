Les pupilles de la Nation feront désormais partie des bénéficiaires de la Couverture maladie universelle. L’Office national des pupilles de la Nation (ONPN) et l’Agence de la couverture maladie universelle ont décidé de les enrôler dans des mutuelles de santé, pour faciliter leur accès aux soins médicaux.

Ils n’ont pas été pris en compte dans la prise en charge d’une couverture médicale. C’est maintenant acté. Les pupilles de la Nation vont désormais avoir une couverture maladie universelle. L’Office national des pupilles de la nation (ONPN) et l’Agence de la couverture maladie universelle ont signé, hier, une convention de partenariat pour enrôler les pupilles dans des mutuelles de santé.

Cette convention, d’une durée de trois ans, souligne le directeur général de la CMU, permettra de relever les défis liés à l’accès aux services sociaux des groupes vulnérables. Un domaine sur lequel, soutient le docteur Bocar Mamadou Daff, ils travaillent à travers l’axe II du PSE ‘’Capital humain, la protection sociale et le développement durable‘’.

Ainsi, 965 pupilles de la Nation vont être enrôlés dans les mutuelles de santé, sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, la CMU s’est engagée à contribuer 3 500 F CFA pour chaque bénéficiaire, de la cotisation annuelle de 7 000 F CFA. Soit 50 % de la prise en charge. L’autre partie, c’est-à-dire les 50 % qui restent, sera prise en charge par l’ONPN.

Aujourd’hui, précise le Dr Daff, 668 pupilles sont déjà enrôlés dans les mutuelles de santé au niveau national. Une thèse soutenue par le directeur général de l’ONPN, Mamadou Saliou Diallo. A son avis, ce partenariat vise à favoriser l’accès des pupilles de la nation et de leurs familles aux mutuelles de santé et d’être affiliés à un régime d’assurance-maladie. ‘’Une couverture médicale est déjà fournie par l’ONPN avec l’enrôlement de 668 pupilles dans les mutuelles de santé. Soit un taux de couverture de 69,22 % répartis entre Ziguinchor, Saint-Louis, Bettenty et Dakar. Dans le cadre de la deuxième phase, l’ONPN, avec le soutien de la CMU, procède à la généralisation de la couverture maladie des pupilles’’, explique-t-il.

Pour le Dr Daff, en acceptant que les pupilles de la nation s’inscrivent dans les mutuelles de santé de manière gratuite, le directeur général de l’office vient de poser un acte important. Qui permet, selon lui, d’assurer la continuité de leur prise en charge médicale qu’ils ont toujours eue à travers leurs défunts parents, même après l’âge de la maturité. ‘’A travers ces mutuelles de santé, vous bénéficierez d’un paquet de soins attractifs disponibles à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, du poste de santé à l’hôpital, en passant par le centre de santé, sans oublier les médicaments. Cet acte mérite d’être démultiplié au niveau des autres institutions. Cela va permettre de mettre la santé au cœur des domaines d’intervention de l’ONPN, conformément à leur mission qui consiste à offrir un cadre structurel et institutionnel de prise en charge des orphelins déclarés pupilles de la Nation’’, suggère le Dr Daff.

Il souligne, par ailleurs, que l’enrôlement de ces 965 pupilles contribuera sans nul doute au renforcement du membership des mutuelles de santé. C’est pourquoi il a tenu à assurer l’engagement de la CMU à accompagner dans ce processus les pupilles. ‘’L’Anacmu ne ménagera aucun effort pour faciliter aussi leur prise en charge médicale, à travers les organisations mutualistes’’.

VIVIANE DIATTA