Les limiers de la Division spéciale de cybersécurité ont mis la main sur un marabout qui faisait chanter ses victimes sur le réseau social TikTok. Pour les rendre riches, il leur demandait leur sperme.

Les agents de la Division spéciale de cybersécurité ont procédé à l’interpellation d’un individu à Saint-Louis pour escroquerie, abus de confiance et chantage sexuel. Cette arrestation fait suite à plusieurs plaintes signalant un cybercriminel opérant sur le réseau social TikTok. Se présentant comme un marabout, il proposait des prières mystiques à ses victimes, prétendant les rendre riches.

Selon les faits établis, renseigne un communiqué du Bureau des relations publiques de la police nationale, le mis en cause sollicitait de ses victimes l’envoi de vidéos les montrant en train de se masturber, prétextant avoir besoin de sperme pour les rituels. Une fois les vidéos reçues, il exerçait un chantage en menaçant de les publier sur un site pornographique, contre une somme d’argent. Malgré les suppliques des victimes, les vidéos ont été mises en ligne.

Grâce aux investigations techniques, les enquêteurs de la Division spéciale de cybersécurité ont pu élucider cette affaire. Lors de son audition, informe la note, le mis en cause a reconnu les faits et a avoué avoir vendu les vidéos compromettantes à un administrateur de site pornographique pour la somme de 10 000 F CFA l’unité. Ce dossier, d’après le document, met en lumière les dangers croissants des escroqueries en ligne, où l’exploitation de la crédulité et de la détresse psychologique mène à des abus graves, mêlant humiliation, extorsion et atteinte à la dignité humaine.

‘’Nous invitons la population à faire preuve de vigilance en suivant les recommandations suivantes : ne jamais envoyer de vidéos ou photos intimes, même à un ‘marabout’ ou conseiller spirituel. Aucune pratique religieuse ou mystique légitime ne demande ce genre de contenu. C’est un signal clair d’arnaque et de manipulation. Les promesses de richesse facile sur TikTok ou WhatsApp sont des pièges. Les escrocs utilisent de fausses vidéos pour vous appâter. Si quelqu’un vous demande de l’argent pour ‘prier’ ou vous ‘enrichir’, c’est une fraude. En cas de menace ou de diffusion de vos images, ne payez pas et portez plainte immédiatement. Payer n’arrête jamais le chantage. Contactez la police ou la Cybersécurité avec toutes les preuves (captures d’écran, messages, numéros). La police nationale est et reste mobilisée pour vous protéger et invite toute personne disposant d'informations utiles à contacter gratuitement le numéro 17 ou le 800 00 12 12’’, indique un communiqué émanant des services du commissaire Faye, le patron de la DSC.

……………………………………………………………………………………………………………

ESCROQUERIE ET ASSOCIATION DE MALFAITEURS

Deux étrangers interpellés à Mbour

La Division spéciale de cybersécurité a interpellé deux individus de nationalité étrangère, le mercredi 28 mai 2025 à Mbour, pour les faits d’escroquerie et d’association de malfaiteurs. Ces arrestations font suite à plusieurs plaintes signalant un réseau de malfaiteurs opérant en bande organisée.

Selon les déclarations des victimes, ces dernières auraient été contactées par des individus se faisant passer pour des responsables de complexes hôteliers réputés.

Les escrocs utilisaient divers numéros de téléphone pour proposer des partenariats commerciaux dans l’approvisionnement d’épices biologiques, prétendant que leur fournisseur habituel était gravement malade. Séduites par cette offre, les victimes ont accepté de s’engager dans cette activité. Elles ont ainsi été escroquées de sommes variant entre 157 000 et 11 000 000 F CFA.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices.

CHEIKH THIAM