Mouhamadou Lamine Dia a comparu, avant-hier, à la barre pour escroquerie portant sur 4 millions 200 mille francs CFA. Il a été attrait à la barre par son ex petite amie Awa Baldé.

En amour, il y a toujours un perdant. Cette assertion Awa Baldé l’a apprise à ses dépens. Ayant perdu l’homme de sa vie, Mouhamadou Lamine Dia, la jeune dame n’a que ses yeux pour constater qu’elle a été plumée par celui-ci. Étant au Canada, elle cédait à tous les désirs de son amoureux qui lui avait fait croire qu’il avait perdu sa maman. En dehors de son amour, la jeune dame, qui avait également de l’empathie pour son petit copain, lui faisait beaucoup de faveurs, tant sur le plan émotionnel que sur le plan pécuniaire. Insatiable, Mamadou Lamine Dia, qui se plaisait bien à être entretenu par sa dulcinée, finit par nourrir un plan machiavélique, pour lui soutirer plus d’argent.

Après avoir inventé une maladie, il a confectionné de fausses factures en y apposant le logo de l'hôpital Principal, pour pouvoir mettre la main sur les millions de la fille. Il parvient à soutirer à la fille plus de 4 millions de francs CFA. Mais sa supercherie ne tarda pas à être dévoilée. En effet, les autorités de cet hôpital renseignent que les factures ne sont pas établies par leur structure. Arrêté et traduit à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, hier, pour escroquerie portant sur 4 millions 200 mille francs CFA, Mouhamadou Lamine Dia a contesté les faits. Selon lui, son ex copine lui avait gracieusement donné cet argent.

« Mon frère était malade, puisqu'il avait un kyste et devait se faire opérer. Elle a proposé de m'aider. Comme j’avais été malade, en 2016, je me suis référé sur mes factures, pour en établir d’autres avec le logo de l’hôpital. Elle avait promis de m’aider comme ma mère est décédée. Elle m'a donné ses coordonnés bancaires et m'a donné la latitude de retirer de l’argent, quand j’en avais besoin », a raconté le prévenu. Avant de poursuivre : « Mais, après notre rupture, elle a sollicité un remboursement ».

Après avoir fait remarquer au prévenu la gravité de son acte, le substitut du procureur de la République a requis 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois ferme contre lui.

Les avocats de la défense ont sollicité une application bienveillante de la loi pénale pour leur client.

Après avoir délibéré, le tribunal a reconnu Mouhamadou Lamine Dia coupable du chef d’escroquerie. Il lui a infligé une peine de 2 ans avec sursis.