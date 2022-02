Elire de nouvelles femmes méconnues de l’espace politique pour mieux prendre en charge les difficultés dont sont confrontées les populations des départements de Pikine et de Guédiawaye. C'est l'objectif de la Plate-forme des femmes leaders de Pikine et de Keur Massar. Selon la coordinatrice de cette structure, le constat est que les Locales dernières ont montré une percée de jeunes femmes dans différentes localités du pays. D'après Aissatou Dièye Diaby, seules les jeunes femmes peuvent changer la donne, vue les compétences qu’elles ont et leurs proximités avec les différentes franges de la population. "Si le président Macky Sall veut gagner les prochaines législatives, il doit mettre au-devant de jeunes femmes. Nous voulons de nouveaux visages à l'Assemblée nationale. Plus de deux mandats, c'est bon pour celles qui sont actuellement députées.

Ainsi, elles pourront céder leur place aux jeunes dames qui, une fois élues, pourront mieux prendre en charge les questions qui concernent la banlieue, car elles les vivent et au quotidien", a soutenu hier Mme Diaby, lors d’un point de presse. En outre, elle a fait savoir que la structure qu'elle dirige va accompagner, lors des prochaines Législatives, toutes les femmes qui seront candidates dans les deux départements pour une victoire finale.

"Nous allons être à côté de ces candidates pour les accompagner et les outiller. Nous allons faire une tournée avec elles pour mieux les faire connaître à la population. Nous avons aussi prévu de les accompagner dans le secteur de la communication. Nous allons les outiller dans tous les domaines, pour qu'elles puissent être à la hauteur de la tâche. Nous comptons, après Pikine et Keur Massar, aller à Guédiawaye et à Rufisque. Tout ce qui peut aider les femmes à être entreprenantes, nous y travaillons. Il est temps que les femmes soient présentes dans les instances de décision, car elles ont la capacité et le savoir-faire. Sauf que dans la plupart du temps, les plus âgées les empêchent de percer’’, a dénoncé Mme Dièye.