L’ancien ministre Abdoulaye Saydou Sow vient de franchir une étape importante sur la scène internationale. Il a été officiellement nommé membre de la très stratégique Commission du Développement de la Fifa (Fédération Internationale de Football Association).

La Commission de Développement est l’organe de la FIFA qui supervise les initiatives et les programmes visant à promouvoir et à développer le football à travers le monde, notamment dans les fédérations nationales.

La présence d’Abdoulaye Saydou Sow au sein de cette commission est un atout de poids pour le football sénégalais et africain. Abdoulaye Saydou Sow est bien connu au Sénégal pour avoir occupé de hautes fonctions sous la présidence de Macky Sall. Il a notamment été Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique. Son mandat ministériel s’est étendu du 1er novembre 2020 au 12 avril 2024, sous la gouvernance du Président Macky Sall. Parallèlement à ses responsabilités politiques, Abdoulaye Saydou Sow a toujours été un acteur clé du football local. Il est le maire de la ville de Kaffrine depuis 2022 et le président de la ligue de football de ladite ville. Il a également exercé en tant que vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).