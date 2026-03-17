Noo Lank sur la loi sur l’homosexualité 

Le Collectif Noo Lank a réagi à l’initiative du gouvernement visant à modifier les dispositions de l’article 319 du Code pénal, relatif aux actes contre nature. Dans un communiqué rendu public, l’organisation citoyenne dit prendre acte de cette démarche des autorités qui vise notamment à renforcer la répression de certaines infractions et à mieux définir les faits concernés. Selon le collectif, cette initiative intervient dans un contexte marqué par des atteintes répétées aux bonnes mœurs, notamment à travers certaines pratiques homosexuelles rendues publiques, ainsi que des scandales liés à la transmission volontaire du VIH, qui ont suscité une vive émotion dans l’opinion.

Le Collectif Noo Lank rappelle avoir, depuis plusieurs années, multiplié les alertes et les mobilisations aux côtés d’autres organisations de la société civile pour demander aux pouvoirs publics de prendre des mesures afin de préserver les valeurs sociales, culturelles et religieuses du pays. Pour ses responsables, la révision annoncée de l’article 319 constitue une réponse aux préoccupations exprimées par une partie de la population.

Le collectif se félicite ainsi de ce qu’il considère comme un pas important vers la protection des valeurs sociales et morales qui, selon lui, fondent le vivre-ensemble. Dans la même dynamique, il appelle les autorités à poursuivre les efforts dans le sens du renforcement de la protection des bonnes mœurs et de la préservation des repères sociaux, qu’il juge essentiels à la cohésion nationale.