Interrogé dans le cadre de sa garde à vue dans les locaux du commissariat de Jaxay, E. Aboutsi, ressortissant ghanéen, a fait des aveux circonstanciés. Il est poursuivi pour détournement de mineurs, actes contre nature, pédophilie et viol..

L'affaire E. Aboutsi continue de secouer Jaxaay. Selon nos informations, le ressortissant ghanéen est passé aux aveux. Il a déclaré que cela fait quatre ans qu’il abuse de jeunes garçons. Poursuivant sa confession, il a confié qu’il est un adepte de la boisson alcoolisée. Qu’à chaque fois qu’il en consomme, il éprouve une forte envie de coucher avec des garçons. Relativement aux vidéos pédopornographiques trouvées dans son ordinateur portable, il dit les avoir téléchargées sur le réseau social Telegram.

Quant aux vidéos le montrant en train d’abuser sexuellement d’enfants, il a soutenu qu’il filmait ses victimes dans le but de visionner les vidéos, à chaque fois qu’il voulait se masturber.

Pour rappel, les limiers du commissariat d'arrondissement de Jaxay ont placé, il y a quelques jours, le nommé E. Aboutsi en garde à vue. Né en 1991 au Ghana et pêcheur, il est poursuivi pour les faits de détournement de mineurs, acte contre nature, pédophilie et viol. Il ressort des faits que les limiers ont été saisis par le délégué de quartier de l’unité 15, qui a signalé que le susnommé était sur le point d’être lynché par une foule qui l’accusait d’avoir abusé sexuellement d’enfants.

Sur place, les éléments de la brigade de recherche ont été informés par le délégué de quartier qu’un groupe de femmes et d’hommes a envahi la chambre du ghanéen, l’accusant de coucher avec leurs enfants.

Le sieur A. Diallo, père de l’une des victimes, M. Diallo, a lui renchéri qu’il dormait lorsque le fils de sa colocataire est venu raconter à sa mère que l’étranger lui avait demandé d’enlever sa culotte et que, face à son refus, il l’avait chassé de sa chambre. Poursuivant, il a confié à sa maman que d’autres enfants, dont le fils de leur colocataire, se trouvaient dans la chambre.

Fort de cette information, le vieux A. Diallo s’est rendu sans tarder au domicile du présumé violeur. Il a frappé à la porte de la chambre, et l’un des enfants qui se trouvaient à l’intérieur a ouvert. À sa grande surprise, il a trouvé son fils sur les genoux du mis en cause. N’en croyant pas ses yeux, il a demandé à ce dernier pourquoi il était dans une telle position avec son fils, il lui a répondu qu’il lui enseignait comment jouer à la PlayStation. Sur ces entrefaites, a ajouté le vieux, certains des enfants présents se sont enfuis de la chambre.

Les victimes, C. Ly (10 ans), M. Diallo (7 ans), I. Diallo (9 ans), A. Touré (10 ans) et T. A. Diallo (8 ans), ont tous déclaré avoir été violés par le ghanéen. Il les invitait dans sa chambre sous prétexte de leur apprendre à jouer à la PlayStation. Il les violait et leur offrait soit de l’argent, soit des bonbons pour acheter leur silence.

CHEIKH THIAM