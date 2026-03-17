La Banque mondiale a annoncé la nomination de Djibrilla Issa au poste de directeur de division chargé du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Basé à Dakar, ce haut responsable de l’institution supervisera un portefeuille d’environ 6 milliards de dollars destiné à soutenir les programmes de développement et les investissements stratégiques dans ces cinq pays.

La Banque mondiale a annoncé, hier, la nomination de Djibrilla Issa au poste de directeur de division chargé du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Basé à Dakar, il pilotera les programmes de l’institution dans ces cinq pays, représentant un portefeuille d’environ 6 milliards de dollars. Dans un communiqué publié à Washington, l’institution financière internationale précise que Djibrilla Issa aura pour mission de coordonner l’engagement de la Banque mondiale dans ces pays, en étroite collaboration avec les gouvernements, les partenaires au développement et les différentes parties prenantes. Son action devrait notamment s’articuler autour de la promotion de l’emploi et du développement économique, à travers des investissements stratégiques dans les infrastructures, l’énergie, l’agriculture, la connectivité numérique et le capital humain, dans l’objectif de soutenir une croissance inclusive et durable.

« C’est un honneur pour moi d’assumer cette nouvelle responsabilité et de renforcer le partenariat du Groupe de la Banque mondiale avec les pays dont j’aurai la charge de soutenir les ambitions de développement », a déclaré Djibrilla Issa. Il s’est également dit déterminé à travailler étroitement avec les autorités nationales et les partenaires afin de mettre en œuvre des solutions concrètes répondant aux aspirations des populations. De nationalité nigérienne, Djibrilla Issa a rejoint la Banque mondiale en 2001 en tant que spécialiste du secteur financier. Au cours de plus de deux décennies de carrière au sein de l’institution, il a occupé plusieurs postes de responsabilité dans différentes régions du monde, acquérant une solide expérience opérationnelle et managériale. Avant sa nomination actuelle, il était directeur sectoriel Finance, compétitivité et investissement pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, l’Afghanistan et le Pakistan. Dans ces fonctions, il a notamment conduit des dialogues politiques et apporté un appui opérationnel aux réformes économiques dans des environnements complexes.

Djibrilla Issa a également exercé des responsabilités dans le domaine de la supervision et de la régulation bancaires à la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), tout en contribuant à des travaux de recherche et d’enseignement sur les questions de commerce et d’intégration régionale. Installé à Dakar, il aura désormais la charge de superviser et de coordonner les programmes et stratégies de la Banque mondiale dans les cinq pays relevant de sa division.

M. DIOP