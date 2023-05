Le directeur de cabinet du ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, Mouhamed Ndiaye, a procédé, hier, à la mise en place des financements islamiques. Une des composantes phares du Projet d’appui au développement de l’entrepreneuriat féminin et de l’emploi des jeunes (Padef-EJ).

Le Projet d'appui au développement de l'entrepreneuriat féminin et de l’emploi des jeunes (Padef- EJ) est financé par l'État du Sénégal et la Banque islamique de développement (BID) pour un montant total de 22,5 millions de dollars US. Ce projet a octroyé d'importants financements à beaucoup de femmes entrepreneures. Hier, lors de la cérémonie de lancement des opérations de financements islamiques, le directeur de cabinet du ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, Mouhamed Ndiaye, a indiqué que cette rencontre est une opportunité d’échanger avec les femmes entrepreneures bénéficiant d’un financement.

En effet, dit-il, celles-ci vont bénéficier d’un financement du Projet d’appui au développement de l’entrepreneuriat féminin et de l’emploi des jeunes d'une enveloppe globale de plus de 859 millions F CFA au profit des 175 projets de femmes et de groupements de femmes globalisant environ 10 000 femmes dans 11 régions du pays et 26 départements.

Cette enveloppe, ajoute-t-il, "vient s’ajouter au financement déjà développé en 2022 et en 2018, par le biais des partenaires financiers, en l’occurrence les CMS et CSH, d’une enveloppe globale de 785 millions F CFA. Ce qui porte le financement islamique délivré par le Padef-EJ à cette date à un milliard de francs CFA".

Ainsi, rassure le directeur de cabinet, les femmes bénéficiaires seront parmi les pionnières dans l’exécution de ce nouveau modèle économique. Il les encourage à la persévérance et au respect des engagements. Car, dit-il, "c’est grâce au respect de leurs engagements que d’autres femmes vont pouvoir bénéficier de ces financements. Le Crédit mutuel et autres créanciers seraient ravis de vous avoir comme partenaires de premier plan dans le respect des engagements".

Présent à la rencontre, le directeur général de la Banque islamique de développement, Abdallah Sow, a soutenu que l’accès au financement reste, pour la BID, un outil de rationalisation de sa politique des femmes et des jeunes.

En effet, dit-il, c’est dans ce contexte que la BID a accepté d’allouer 40 % du coût du projet pour la mise en place du financement islamique au sein des partenaires, parmi lesquels le Crédit mutuel du Sénégal. "Soit un budget de 9 millions de dollars, près de 4 milliards 500 millions de francs CFA et, à ce jour, 1 milliard 500 ont été décaissés au profit des bénéficiaires. Et pour le CMS, le montant décaissé s’élève à plus de 960 millions de francs CFA et nous invitons l’ensemble des acteurs à se fier au protocole d’accord", enjoint le directeur de la BID.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)