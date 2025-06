Campagne de tir des armées 

Fidèle à son engagement en matière de préparation opérationnelle, la gendarmerie nationale a activement pris part à la campagne de tir semestrielle des armées, tenue du 13 au 24 juin 2025 au Centre d’entraînement tactique Thierno Ndiaye de Dodji. Cette participation régulière témoigne de la volonté de l’institution de maintenir un haut niveau de réactivité et de maîtrise tactique, en adéquation avec les exigences croissantes du contexte sécuritaire actuel d’après une note de l’institution.

À travers l’engagement de ses unités blindées et d’appui, la gendarmerie veille à garantir une interopérabilité efficace avec les autres forces de défense, contribuant ainsi à la cohésion et à l’efficacité des actions conjointes sur le terrain. Pendant dix jours d’activités intensives, les personnels gendarmes ont enchaîné séances d’instruction, entraînements techniques et exercices de tir, faisant preuve de professionnalisme, de rigueur et de discipline.

Le point d’orgue de cette campagne a été la journée VIP, marquée par la présence des hautes autorités militaires de l’armée et de la gendarmerie. Cette visite a permis d’évaluer les acquis, de saluer l’engagement des troupes et de poser les jalons d’une amélioration continue pour les éditions à venir. Fidèle à sa mission de protection et de défense, le Haut commandement de la gendarmerie s’inscrit résolument dans une dynamique de montée en puissance au service de la sécurité nationale.