Fonsis-Sn/Hlm

Le Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) et la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN/HLM) ont procédé, mardi, à la signature d’un protocole d'accord, apprend-on. ‘’L’accord vise à définir un cadre général de collaboration entre les deux structures, dans le cadre du financement, de l’acquisition et de la gestion de biens immobiliers de standing moyen, économique et social’’, lit-on dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’. A cet effet, le Fonsis a mis sur pied ‘’Kajom Capital’’. Il est, indique-t-on, ‘’un véhicule de financement créé par le Fonsis et ses partenaires stratégiques pour accélérer et faciliter l’accès à la propriété pour tous, par le mécanisme de la location-vente.

Il s’agit d’un instrument financier complémentaire du crédit hypothécaire, s’adressant à l’ensemble des couches sociales bénéficiant d’un emploi formel ou non. Visant différentes catégories d’habitat, ’Kajom Capital’ ambitionne de jouer un rôle majeur dans la réalisation du ’Programme 100 000 logements’, projet phare du Plan Sénégal émergent. La société contribuera au développement de l’écosystème de la construction, en facilitant la commercialisation de programmes d’habitat tout en confortant les souscripteurs dans leur choix par la détention d’un titre valorisé auprès des institutions financières tout au long du contrat de location-vente’’.

...Ce nouvel instrument du Fonsis a décidé de faire confiance à la SN/HLM ‘’dont l’expertise en matière de construction de logements est visible à travers le Sénégal’’, rapporte-t-on dans le communiqué qui cite le directeur général du Fonsis. ‘’’Kajom Capital’ va acquérir les logements auprès de la SN/HLM, une fois les contrats de prévente établis avec les acquéreurs. D’autres partenariats sont en cours de négociation avec les acteurs du secteur privé, et nous espérons les conclure rapidement’’, a ajouté M. Diallo. Le directeur général de la SN/HLM, quant à lui, a rappelé qu’avec ‘’une expérience riche de 60 ans et ses nombreuses réalisations à travers tout le pays (plus de 60 000 unités d’habitations réalisées), la SN/HLM occupe aujourd’hui la place de leader dans le marché du logement social.

Investie d’une mission publique, la SN/HLM a pour vocation de répondre favorablement aux attentes des populations sénégalaises en matière de logement’’. Aussi, a indiqué Mamadou Sy Mbengue, la SN/HLM, en tant qu’acteur majeur du ‘Programme des 100 000 logements’ qui a un objectif de réaliser 15 000 logements à l’horizon 2024, entend collaborer avec Kajom Capital SA pour faciliter le financement des investissements prévus. ‘’La SN/HLM entend prendre une participation dans le capital de Kajom Capital SA, avec l’aval du Conseil d’administration et suivant des modalités qui seront définies ultérieurement’’, a-t-il ajouté. Le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, qui a assisté à la cérémonie, a félicité le Fonsis d’avoir mis en place le Kajom Capital.