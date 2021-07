Boulaye Dia a fait face à la presse, hier, pour exposer ses ambitions avec son nouveau club, Villarreal, qu'il a rejoint, mardi dernier, pour un contrat de cinq ans.

Quarante-huit heures après sa signature à Villarreal, Boulaye Dia a été présenté à la presse espagnole, hier. L’ancien attaquant du Stade de Reims s’est livré à la traditionnelle séance de questions-réponses avec les journalistes pour décliner ses ambitions avec son nouveau club.

En arrivant dans un ''grand club'' comme Villarreal, l'international sénégalais dit mettre les pieds à l'endroit ''idéal pour poursuivre ma progression et faire un pas en avant dans ma carrière''.

''J’avais envie de découvrir ce championnat, m’y adapter et me confronter au plus haut niveau. C’est ce qui a penché sur la balance''.

La nouvelle recrue du Sous-Marin jaune espère aider son équipe à gagner le maximum de victoires en marquant ''sans se fixer une limite de buts''. ‘’Mes objectifs personnels passent d’abord par le collectif, c’est-à-dire gagner des matches avec le club et par la même occasion, en tant qu’attaquant, c’est de marquer le plus de buts possible tout en me mettant au service du collectif. C’est le plus important, puisqu’on gagne tous ensemble’’.

Pour ses premiers jours dans le club espagnol, le joueur de 24 ans s'est dit ''très bien accueilli par le groupe''. ''Il y a pas mal de Francophones, donc cela m’a facilité dans mon intégration. Les cadres de l’’équipe aussi m’ont bien accueilli. On a un groupe qui vit bien. J’espère m’y épanouir. J’ai discuté quelques instants avec le coach ; on a fait connaissance. Et tout va bien''. Maintenant, dit-il, il lui appartient de bien s'intégrer et de se ''mettre au service de l’équipe'', apportant ''plus de profondeur de par mes qualités individuelles de course, à créer des espaces''.

LOUIS GEORGES DIATTA