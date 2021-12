La réélection d’Adama Barrow à la présidence de son pays va consolider les bonnes relations économiques et politiques sénégalo-gambiennes, a déclaré lundi l’ambassadeur et haut-commissaire du Sénégal en Gambie, Bassirou Sène. ‘’Cette réélection va renforcer et consolider les relations politiques et économiques entre les deux Etats’’, espère M. Sène. Il s’entretenait avec des journalistes de son pays effectuant une mission en Gambie pour l’élection présidentielle qu’organisait ce pays, samedi. ‘’Depuis décembre 2016, avec l’[élection] du président Barrow, il y a un climat politique et social très paisible entre les deux pays. Des avancées majeures ont été notées lors du premier quinquennat d’Adama Barrow’’, a souligné Bassirou Sène.

La construction du pont de la Sénégambie, qui facilite la traversée du fleuve Gambie aux personnes voyageant entre le nord et le sud du Sénégal, et la circulation des passagers entre les deux pays, à l’aide des sociétés nationales de transport des deux Etats, font partie des ‘’avancées’’ dont parle le diplomate. S’y ajoutent les projets communs dans le domaine de l’électricité, avec les accords liant la Senelec et le Nawec, les sociétés nationales chargées de l’électricité.

‘’Tout cela va être renforcé au cours du deuxième quinquennat du président Adama Barrow. Il y a beaucoup d’opportunités qui peuvent profiter aux deux pays. Ce deuxième mandat va, à coup sûr, densifier l’axe Dakar - Banjul’’, a assuré M. Sène. Il estime, par ailleurs, que ‘’le peuple gambien a démontré sa maturité en réussissant un scrutin libre et démocratique, dans un climat de paix’’, lors du vote. Selon la Commission électorale indépendante de la Gambie, Adama Barrow, le candidat du Parti national du peuple, a obtenu 53,22 % des votes, un score qui lui donne la victoire à cette élection présidentielle, la première depuis le départ du pouvoir de Yahya Jammeh, qui a dirigé la Gambie pendant vingt-deux ans. Ousainou Darboe, le mieux classé de ses cinq adversaires, a réuni 27,71 % des suffrages.