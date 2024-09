La 122e édition du Gamou de Tivaouane se tiendra le 15 ou le 16 septembre 2024. Un événement qui aura pour thème ‘’La reproduction du modèle prophétique’’. L’annonce a été faite à l’occasion d’un point de presse tenu hier dimanche 1er septembre 2024 à la résidence El Hadj Malick Sy.

Le président de la commission communication du Coskas, par ailleurs coordonnateur de la cellule Zawiya Tijaniyya, a révélé, hier, que le thème du Gamou de cette année sera axé sur la reproduction du modèle prophétique, tel qu’il y exhorte les fidèles dans sa Nunya consacrée au Prophète ‘’Wa mawliduhu bihi charafun wa khirun. Fa fii ta’zîmi in jâ’ach-chujûni’’. ‘’C’est pour actualiser en nous cette reproduction du modèle prophétique que Serigne Babacar Sy Mansour a demandé au comité d’organisation de s’inspirer, pour le thème de cette année, du hadith du Prophète PSL : ‘Innamâ bu’istu li utammima makârimal ahlâqi’ (J’ai été envoyé pour parfaire les nobles valeurs)’’, a-t-il déclaré en conférence de presse.

Autour de cette thématique, toute la programmation sera axée sur sa dimension spirituelle, scientifique et culturelle. D’après le coordinateur de la cellule Zawiya Tidiane, Serigne Abdou Hamid Sy, ce thème vient à son heure dans une société humaine désincarnée, dominée par les passions et les pulsions où le substrat moral du vicariat est relégué au second plan, s’il n’est pas tout simplement annihilé. ‘’On ne peut manquer de se rappeler ces fameux vers du Khilaçu Zahab où Cheikh Al Hadj Malick nous annonçait, comme pour le déplorer, la descente tardive de l’Ange Jabrâ’îl après la révélation pour venir extirper de la terre dix valeurs : la bénédiction, l’amour, la compassion, la justice, la pudeur, la patience, l’ascétisme, la générosité, le Coran et la foi’’, prévient-il.

À travers ce thème, indique Serigne Abdou Hamid Sy, le khalife veut appeler les fidèles à leurs responsabilités pour que l’éducation aux valeurs, comme incarné par le message de l’islam soit réaffirmée, rappelée sans cesse, car la répétition est pédagogique, si nous ne voulons pas la dissolution de notre société.

Cette édition sera aussi marquée, dit-on, par la délivrance de messages très forts émanant du khalife Serigne Babacar Sy Mansour à l’adresse de la Ummah islamique du Sénégal et d’ailleurs, sur l’état de la religion musulmane, celui du monde avec les multiples convulsions qui le secouent, mais également celui de notre nation sénégalaise, dans ce qu’elle secrète d’antivaleurs et de tares dissolvantes. Ce sera aussi une occasion inédite de conseils et d’exhortations aux gouvernants dans un contexte de crise de valeurs sans précédent qui interpelle notre conscience, notre modèle éducatif à la base, ou tout simplement, notre humanité.

NDEYE DIALLO (THIÈS)